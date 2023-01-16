Первая партия уже отправлена! Посмотрите, с каким трепетом в теплице под Витебском выращивают огурцы

Новости Беларуси. Время собирать урожай. В тепличном комбинате под Витебском приступили к уборке огурцов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первая партия в 20 тонн уже отправлена на реализацию. Середина января – традиционно старт сбора урожая этих овощей. Чтобы обеспечить свежей продукцией потребителя сейчас, готовиться начали заранее – в ноябре посеяли семена, а в конце декабря уже высадили рассаду в теплицах. Из северных тропиков репортаж Виктора Пралича.

Январский «минус» и снег на улице, а в тепличном комбинате настоящие тропики. +25 градусов, влажность воздуха 70 %, искусственное солнце греет 18 часов в сутки. Идеальные климатические условия для роста и своевременного созревания огурцов создают благодаря современным технологиям.

Овощевод Юлия Селиванова уже 10 лет в профессии. Шутит, что календарь у нее свой – весна приходит в ноябре, когда начинают высаживать семена. После от первых ростков и до сбора урожая – ежедневный пристальный уход. Где-то нужно подвязать растение, а где-то и слово доброе сказать, признается Юлия.

Юлия Селиванова, овощевод тепличного комбината:

Тонна 100, тонна 200 за три раза. С учетом того, что это каждый день. Чем больше рвешь огурец, собираешь, тем больше низ освобождаешь, верх наливается. Будем с урожаем.

Огуречные плантации в тепличном комбинате занимают 8 гектаров – в этом году здесь вырастили около 200 тысяч растений. Подход индивидуальный в прямом смысле слова. К каждому насаждению подведена капельная система полива. Количество необходимых питательных элементов под строгим контролем. Под Витебском приступили к сбору нового урожая огурцов.

Огурцы – светолюбивая культура. Поэтому количество солнечных лучей, хоть и искусственных, с каждым днем будут увеличивать. Оставив на «сон» растениям всего четыре часа в сутки. Это положительно скажется и на урожайности. К слову, в 2022 году с одного квадратного метра овощеводы собирали почти 60 килограммов. Планку в этом сезоне намерены поднять.