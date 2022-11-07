Александр Лукашенко: «Октябрьская революция ознаменовала начало новой эпохи в истории белорусского народа»

Новости Беларуси. В Беларуси отмечают годовщину Октябрьской революции. Наша страна одна из немногих, где сохранилась эта традиция как дань уважения тем, кто отстаивал принципы социальной справедливости и народовластия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И хоть торжества утратили былой масштаб, митинги в честь события 105-летней давности проходят во всех регионах. Со временем у Беларуси появилась еще одна традиция – к знаменательной дате принято открывать знаковые и необходимые стране объекты. Детские сады, спортивные залы, мосты, поликлиники и больницы – на карте страны появляются десятки новых или реконструированных объектов, которые делают жизнь комфортнее и легче.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Октябрьская революция ознаменовала начало новой эпохи в истории белорусского народа, получившего шанс создать на родной земле национальное государство, стать полноценным субъектом международных отношений. Октябрь 1917 года воплотил мечты миллионов трудящихся мира о построении справедливого общества на принципах народовластия, взаимной социальной ответственности и гуманизма.
Беларусь сохранила достижения советской эпохи, приумножая их свершениями суверенного периода. Мы бережем память о трагических событиях прошлого, увековечиваем победы и имена героев тысячелетней истории белорусского народа, примеры мужества и мудрости которого помогают нам преодолевать вызовы, строить надежный фундамент будущего.
Александр Лукашенко пожелал всем белорусам в этот праздничный день крепкого здоровья, счастья и новых свершений на благо Отечества.