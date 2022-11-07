Александр Лукашенко: «Октябрьская революция ознаменовала начало новой эпохи в истории белорусского народа»

Новости Беларуси. В Беларуси отмечают годовщину Октябрьской революции. Наша страна одна из немногих, где сохранилась эта традиция как дань уважения тем, кто отстаивал принципы социальной справедливости и народовластия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И хоть торжества утратили былой масштаб, митинги в честь события 105-летней давности проходят во всех регионах. Со временем у Беларуси появилась еще одна традиция – к знаменательной дате принято открывать знаковые и необходимые стране объекты. Детские сады, спортивные залы, мосты, поликлиники и больницы – на карте страны появляются десятки новых или реконструированных объектов, которые делают жизнь комфортнее и легче.