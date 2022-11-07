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Участники чемпионата по колке дров среди журналистов готовятся к старту. Как будет проходить турнир?

07 ноября 2022 07:38
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Новости Беларуси. 7 ноября в Беларуси зарождается еще одна традиция. Впервые в стране проходит чемпионат по колке дров среди журналистов. Порядка сотни участников, в том числе команда СТВ, сразятся в умении работать топором и пилами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники чемпионата по колке дров среди журналистов готовятся к старту. Как будет проходить турнир?-1

В эти минуты участники уже готовятся к старту. Турнир будет проходить как в личных дисциплинах, так и в эстафете. Участникам предстоит колоть, рубить, пилить и даже поджигать. Оценивать команды будут профессиональные судьи. Начало мероприятия в 11:00. Присоединиться приглашают всех желающих – турнир организован на озере Вяча.

В программе чемпионата – город мастеров, десятки развлечений для болельщиков и тимбер-шоу – подарок от Министерства лесного хозяйства.

Участники чемпионата по колке дров среди журналистов готовятся к старту. Как будет проходить турнир?-4

«Будет все очень интересно». Что ждет гостей и участников чемпионата по колке дров среди белорусских СМИ? Читайте здесь.

# СМИ Беларуси # общество # Фотофакт

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