Участники чемпионата по колке дров среди журналистов готовятся к старту. Как будет проходить турнир?

Новости Беларуси. 7 ноября в Беларуси зарождается еще одна традиция. Впервые в стране проходит чемпионат по колке дров среди журналистов. Порядка сотни участников, в том числе команда СТВ, сразятся в умении работать топором и пилами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эти минуты участники уже готовятся к старту. Турнир будет проходить как в личных дисциплинах, так и в эстафете. Участникам предстоит колоть, рубить, пилить и даже поджигать. Оценивать команды будут профессиональные судьи. Начало мероприятия в 11:00. Присоединиться приглашают всех желающих – турнир организован на озере Вяча.

В программе чемпионата – город мастеров, десятки развлечений для болельщиков и тимбер-шоу – подарок от Министерства лесного хозяйства.