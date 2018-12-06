Первая книга пятитомника о белорусской государственности готовится к изданию

Новости Беларуси. В тираж она выйдет до конца 2018 года. Серия книг охватит периоды от древности до новейшего времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом сообщили в Академии наук. Здесь 6 декабря проходит международный форум, посвященный 100-летию БССР. Участие принимают около 500 человек. Это ведущие ученые-историки, представители министерств и ведомств, зарубежные гости. Специалисты знакомятся с научными достижениями в изучении советского периода истории Беларуси.

Вячеслав Данилович, директор Института истории НАН Беларуси:

Надо видеть важное и ценное, что было сформировано в советские годы во всех сферах жизни белорусского общества. Именно в советский период созданы политические институты, государственные, которые действовали, функционировали. Поэтому для нас – для истории белорусской государственности – огромнейшее значение имеет советский период.