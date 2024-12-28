«Первая бомба упала рядом с нами». Воспоминания сербов о бомбёжке 23 апреля 1999 года

Чем Лукашенко завоевал сердца сербского народа? Кровопролитная трагедия на Балканском полуострове. Кто следующий? Украина повторяет судьбу Югославии? Смотрите в одиннадцатом выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ!

Боян Билбия, журналист, редактор газеты «Политика» (Сербия):

За что или почему? Потому что они просто делали свое дело, свою работу. Все-таки не верилось, что это возможно в конце ХХ века, чтобы кто-то убивал журналистов, разрушал мирные здания, вообще не было военной причины это делать. Но все-таки это случилось. Если у них была цель уменьшить государственную пропаганду, у них этого не вышло, люди стали еще больше смотреть телевидение.

Драголюб Швоня, почетный консул Беларуси в Нови-Саде (Сербия):

Я на этот момент был дома, смотрел телевизор, вся семья сидела со мной. Супруга говорит: будут нас бомбить. Улетает самолет из Альянса, через пять минут первая бомба упала рядом с нами. Первая бомба упала на Нови-Сад, страшно было, детям было 7, 12 и 13 лет. Можете представить, когда они играют перед домом, а рядом несколько бомб через 500 метров упало.