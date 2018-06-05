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Перспективы развития беспилотной авиации обсудили эксперты Беларуси и России

05 июня 2018 07:34
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Новости Беларуси. Совместный форум собрал представителей различных министерств и ведомств, а также ряда производственных компаний двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перспективы развития беспилотной авиации обсудили эксперты Беларуси и России-1

Специалисты оценили возможности современных летательных аппаратов, ознакомились с новинками в сфере малой авиации.

Перспективы развития беспилотной авиации обсудили эксперты Беларуси и России-4

Игорь Завидняк, начальник управления применения и развития беспилотных авиационных комплексов Вооружённых Сил Беларуси:
Сам принцип полёта летательного аппарата уже не интересен. Нам интересна разведка во всех её спектрах и во всех её различных видах. Нам интересны комплексы, которые могут выполнять двойные задачи. Нам интересны комплексы, которые могут выполнять задачи в интересах ракетных войск и артиллерии, которые будут выполнять задачи в интересах общевойсковых подразделений.

Перспективы развития беспилотной авиации обсудили эксперты Беларуси и России-7

Всего в экспозиции было представлено около трёх десятков различных беспилотников, в том числе в ударном исполнении. Все они, за малым исключением, созданы на основе белорусских составляющих.

Перспективы развития беспилотной авиации обсудили эксперты Беларуси и России-10

# Военная авиация # общество # Игорь Завидняк # Фотофакт

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