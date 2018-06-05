Перспективы развития беспилотной авиации обсудили эксперты Беларуси и России

Игорь Завидняк, начальник управления применения и развития беспилотных авиационных комплексов Вооружённых Сил Беларуси:

Сам принцип полёта летательного аппарата уже не интересен. Нам интересна разведка во всех её спектрах и во всех её различных видах. Нам интересны комплексы, которые могут выполнять двойные задачи. Нам интересны комплексы, которые могут выполнять задачи в интересах ракетных войск и артиллерии, которые будут выполнять задачи в интересах общевойсковых подразделений.