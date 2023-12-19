«Школа молодого избирателя» открылась в БГУ

Новый просветительский проект для молодежи запустил ведущий вуз страны. «Школа молодого избирателя» объединила более 200 студентов младших курсов со всех факультетов и институтов БГУ. В феврале 2024 года они будут участвовать в избирательном процессе впервые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программа школы включает три блока. Для ребят проведут тематические лекции и мастер-классы. Об особенностях электоральной кампании расскажут опытные спикеры – преподаватели вуза. Запланирована также дискуссионная площадка с участием депутатов нижней палаты Парламента, в ходе которой студентов познакомят с избирательным правом в Беларуси. А завершится курс деловой игрой, моделированием избирательного процесса. Каждый участник сможет примерить на себя роль депутата и представить свою программу.

Алина Минченкова, студентка БГУ:

Я считаю, для молодежи самое важное – голосовать на выборах, так как мы являемся гражданами Республики Беларусь и у нас у каждого есть свой долг в выборе будущего. Поэтому, проголосовав за данного депутата, мы ответственны за свой выбор в будущем.

Виктор Сухопаров, заместитель декана юридического факультета БГУ по воспитательной работе:

«Школа молодого избирателя» является инновационным проектом Белорусского государственного университета и достаточно популярным в том числе и на площадках государств – участников СНГ. Данная школа позволяет молодым избирателям узнать о правовой форме реализации их активного избирательного права.