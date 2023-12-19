Итоги конкурса «Лидеры цифровой экономики – 2023» подводят в Минске

Использование искусственного интеллекта и цифровой шелковый путь. Белорусские предприятия и целые отрасли активно используют новейшие технологии в своей работе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Передовые отечественные разработки в сфере IT 19 декабря обсуждают в Минске. Своим опытом делятся компании, которые успешно внедряют в рабочий процесс современные технологии. Среди таких проектов единая автоматизированная система в лесном хозяйстве для учета древесины. Используют передовые технологии при строительстве зданий и не только.

Елена Довгаль, начальник отдела цифровизации и автоматизации предприятия «Белоруснефть-Нефтехимпроект»: Наблюдаем, что каждый раз, добиваясь каких-то результатов, мы видим уже, где они могут быть применены в последующем. Сейчас мы активно занимаемся и смотрим в сторону процессов предиктивной аналитики, выхода из строя оборудования и технологического модерирования с целью оптимизации процессов на наших производствах. И в перспективе у нас создание цифрового актива всего предприятия и цифровая эксплуатация объектов.

Сергей Шавров, доцент кафедры организации производства и экономики недвижимости Белорусского государственного технологического университета:

Мы должны конкурировать и по технологиям, и по продуктам, и по услугам. Конкуренция эта основана на использовании реорганизации, или это называется реинжиниринг бизнес-процессов на основе новых технологий. Это общее явление в мире, и мы следуем вот этому явлению цифровизации.

Сегодня подведут итоги конкурса «Лидеры цифровой экономики – 2023». Лучших выберут среди разработчиков цифровых продуктов и решений, а также предприятий, которые успешно внедрили их в свою деятельность.