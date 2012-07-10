Белорусы с 10 июля смогут расплачиваться за товары в Интернет-магазинах наложенным платежом

Новости Беларуси. Белорусы с 9 июля смогут расплачиваться за товары в Интернет-магазинах наложенным платежом Также теперь владельцы торговых сайтов обязаны размещать на главной странице всю информацию о продавце, образец торгового чека и координаты регулирующего органа, в который может обратиться потребитель за защитой своих прав. Информация о продаже товара будет храниться в течение двух лет.

Кроме того, все Интернет-магазины должны зарегистрироваться в Торговом реестре Беларуси. В нем сейчас свыше 4 тысяч электронных торговых площадок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Наркевич, заместитель министра торговли Республики Беларусь:

Мы стали проводить мониторинг и наблюдать за процессом, который происходит в торговле: она стала бурно развиваться, с одной стороны, а с дугой стороны мы стали видеть, что там огромный пласт нарушений. В этой дистанционной форме, в удаленной форме, когда потребитель не в реальном варианте видит этого продавца, его наименование, важно узнать, кто этот продавец.

Если мы говорили о 80% нарушений, то в ближайшее время, я думаю, мы увидим 80% не нарушений в Интернет-торговле.