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Приемная комиссия БГУ: На экономические и на IT-специальности проходные баллы – на уровне прошлого года

09 июля 2012 13:26
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Новости Беларуси. Для абитуриентов самое время определиться с будущей профессией. В Беларуси стартовал очередной этап вступительной кампании – прием документов. Первыми эстафету приняли творческие и вузы силовых ведомств.

Приемные комиссии будут работать с понедельника по субботу до шести вечера и без перерыва на обед. Данные о количестве принятых документов и среднем балле будут обновляться каждые 3 часа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вячеслав Малофеев, ответственный секретарь приемной комиссии БГУ:
Проходные баллы на бюджетные места по популярным специальностям (экономический блок специальностей, IT-специальности) будут на уровне прошлого года. Не меньше.
Что касается правоведческих специальностей, то здесь тоже будет высокий проходной бал в силе того, что как на экономические, так и правоведческие специальности бюджетный прием меньше.

# общество # Белорусский государственный университет # Образование # Вступительная кампания # Вячеслав Малофеев

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