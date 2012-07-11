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В Беларуси упрощен порядок выезда граждан на учебу за границу

11 июля 2012 06:20
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Новости Беларуси. В Беларуси упрощен порядок выезда граждан на учебу за границу. С 25 июля для направление учащихся за рубеж достаточно письменного разрешения руководителей организаций, в которых они обучаются. Указанные разрешения будут оформляться в виде внутреннего приказа. Такой пропуск предусмотрен и для тех, кто едет за границу в течение учебного года участвовать в спортивных и культурных массовых мероприятиях.

Раньше необходимо было согласовывать выезд с Министерством образования. И ежегодно таких обращений было более 2,5 тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Выезд за границу # Образование

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