Новости Беларуси. В Беларуси упрощен порядок выезда граждан на учебу за границу. С 25 июля для направление учащихся за рубеж достаточно письменного разрешения руководителей организаций, в которых они обучаются. Указанные разрешения будут оформляться в виде внутреннего приказа. Такой пропуск предусмотрен и для тех, кто едет за границу в течение учебного года участвовать в спортивных и культурных массовых мероприятиях.

Раньше необходимо было согласовывать выезд с Министерством образования. И ежегодно таких обращений было более 2,5 тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.