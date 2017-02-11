Учебник, который синхронизируется со смартфоном: новый проект издательства «Пачатковая школа»

Новости Беларуси. На международной книжной выставке в Минске уже в 56 раз подвели итоги национального конкурса «Искусство книги».

Гран-при получило «Книжное наследие Франциска Скорины». Факсимильное издание в 20 томах – проект Национальной библиотеки.

Всего же лучших отметили в 20 номинациях. А еще на площадке книжного форума представили продвинутые издания для юных читателей, которые синхронизируются со смартфонами. Благодаря этому весь текст дублируется видеоматериалами на экране мобильного гаджета. Технологию уже опробовали на детских журналах.

А 1 сентября такие книги станут подарком для первоклассников.

Ольга Ванина, директор издательства «Пачатковая школа»:

Наша мультимедийная продукция, наши журналы сопровождаются дисками. Дети там могут найти игровые тренажеры, развивающие задания, детские песни в режиме «караоке», послушать сказки на русском и белорусском языке. Сами журналы красочные, продукция яркая.

Виктор Якжик, заместитель министра образования Республики Беларусь:

Сегодня идея базового учебника, которая будет внедряться, и пересмотр, совершенствование учебных программ все-таки идет без отрыва от развития новых, современных технологий. И, конечно, не умаляя достоинства печатного слова, классической книги, наши издательства находят возможность внедрения современных технологий.

Для того чтобы купить любимую книгу и получить автограф автора, остается не так много времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.