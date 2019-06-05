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«Переползти с автоматом, когда у тебя рюкзак 15 кг»: впервые девушка-десантник получила знак «Доблесть и мастерство»

05 июня 2019 10:15
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Знак «Доблесть и мастерство» на груди у десантника – это знак качества бойца, показатель высочайшего уровня готовности к выполнению разведывательных и специальных задач. И вот впервые в истории Вооруженных Сил суверенной Беларуси таким знаком награждена девушка.

«Переползти с автоматом, когда у тебя рюкзак 15 кг»: впервые девушка-десантник получила знак «Доблесть и мастерство»-1

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – старший механик-телеграфист гвардии, младший сержант контрактной службы 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады – Наталья Онищук.

Что Вам нужно было преодолеть?

Наталья Онищук, старший механик-телеграфист гвардии, младший сержант контрактной службы 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады:
Теоретические знания, выполнение нормативов.

Давайте по порядку, начнем с теоретических знаний.

Наталья Онищук:
Суть заключается в том, что там 10 предметов по разным предметам боевой подготовки. Было тестирование: 10 вопросов и 10 предметов.

Например, был такой самый элементарный вопрос: сколько государств входит в состав НАТО.

Если мы справлялись с выполнением теории, дальше переходили к выполнению нормативов. Это сложно было психологически, потому что их очень много и где-то может что-то не пойти и уже все. Там каждый предмет состоит из трёх нормативов. Если ты по одному из нормативов получаешь 2 балла, то уже, к сожалению, всё.

«Переползти с автоматом, когда у тебя рюкзак 15 кг»: впервые девушка-десантник получила знак «Доблесть и мастерство»-4

Что было из физических нормативов?

Наталья Онищук:
Было плавание 50 м у девушек, комплексное и упражнение на ловкость. Упражнение на ловкость – 10 м бежим, делаем два кувырка вперёд, два обратно и возвращаемся 10 м.

«Переползти с автоматом, когда у тебя рюкзак 15 кг»: впервые девушка-десантник получила знак «Доблесть и мастерство»-7

Еще помимо физических, есть масса других нормативов – сборка и разборка автомата, снаряжение магазина, по связи развернуть радиостанцию.

«Переползти с автоматом, когда у тебя рюкзак 15 кг»: впервые девушка-десантник получила знак «Доблесть и мастерство»-10

Что было самым сложным для Вас?

Наталья Онищук:
Переползти с автоматом и когда у тебя рюкзак 15 кг – это было для меня самое сложное в выполнении нормативов.

«Переползти с автоматом, когда у тебя рюкзак 15 кг»: впервые девушка-десантник получила знак «Доблесть и мастерство»-13

В чем состоят Ваши профессиональные обязанности вдали от испытательного полигона?

Наталья Онищук:
Там проходит всё более ровно и спокойно, ездим на полигоны. Работаю на аппаратной, передаю и принимаю телеграфные сообщения – всё так просто и ровно.

Какие преимущества даёт этот значок?

Наталья Онищук:
Значок – это просто значок, просто приятно. Но сами те ощущения то, что ты прошёл вот этот этап, что ты смог перебороть себя, что-то доказать, из этого всего вынести – это самое главное.

«Переползти с автоматом, когда у тебя рюкзак 15 кг»: впервые девушка-десантник получила знак «Доблесть и мастерство»-16

До Вас же тоже были претендентки?

Наталья Онищук:
В прошлом году девушка тоже участвовала, но не получилось.

Здесь нет такого, что, девчонки, мы всем поможем, вы, главное, пробуйте?

Наталья Онищук:
Нет. Здесь относятся ко всем одинаково, да, возникают какие-то спорные вопросы, потому что без них невозможно. Это всё принимается коллегиально, решают, голосуют: стоит ли пропускать. В первую очередь, нужен характер и, главное, поддержка своей команды, поддержка ребят.

«Переползти с автоматом, когда у тебя рюкзак 15 кг»: впервые девушка-десантник получила знак «Доблесть и мастерство»-19

Как Вы попали на службу в десант?

Наталья Онищук:
У меня с детства был такой характер более боевой и всегда хотелось в более такие интересные структуры. Были попытки сразу в МЧС поступить, но немного не получилось. Отучилась в колледже связи и судьба сложилась так, что я всё же попала в свою любимую бригаду.

«Переползти с автоматом, когда у тебя рюкзак 15 кг»: впервые девушка-десантник получила знак «Доблесть и мастерство»-22

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Наталья Онищук # Фотофакт

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