«Цыплята утонули. Плитку поднимало возле дома – кипела как в кастрюле картошка». Два потопа в деревне под Воложином

Жители деревни Брильки Воложинского района прислали корреспондентам программы «Добро пожаловаться» ужасающие кадры. Прошедший ливень отправил под воду почти всю деревню! Ударная волна была такой силы, что сносила всё на своём пути. Затопленные дома в воде, поваленные деревья и снесённые хозпостройки, погибли домашние животные.

Анжела Косик, жительница д. Брильки, Воложинский район:

Буквально в считаные секунды поднялась вода. Получается, со всех боков сошла сюда, к нам, с мусором, и начала топить двор. Вот, действительно, бессилен человек перед стихийным бедствием. Семейная пара со слезами на глазах рассказывает, как вода за считаные минуты стерла с лица всё, что они нажили за три десятка лет.

Сергей Косик, житель д. Брильки, Воложинский район:

Сели ужинать, и буквально через минут 5-10 пошла большая вода. Мы начали даже выгонять автомобили, так потоком воды отрывало бампера. Мы идём по этой воде и не знаем что. Побежали к сараю спасать животных, и мы не знаем: яма там – не яма. А в конце огорода – яма там, вообще, 6 метров. Если бы туда кого-то унесло, то всё – мы бы уже не поймали.

Анжела Косик:

Цыплята утонули. Свиньи, правда, остались живы – тут ничего не скажу. Потом, вся техника: мотоблок, сварочник, газонокосилка, триммер, бензопила, станок деревообрабатывающий. Всё то, что мы покупали, что мы собирали, чем пользовались – это всё у нас было в воде. Всё полностью затоплено и занесено грязью. Фундамент подняло, дорогу подняло, вымыло всю плитку. На огороде плодородную почву всю снесло. То есть то, что мы посадили – это всё уничтожено. Это всё бурлило. Бурлило очень быстро. Очень быстро шла эта вода. Плитка, которую поднимало возле дома, она кипела как в кастрюле картошка.

Приехавшей на место катастрофы съёмочной группе обездоленные жители показывают последствия ЧП – поваленные столбы, болото вместо полей, непригодные для жизни дома!

Без жилья и надежды на будущее остались почти все жители затонувшей деревни. Самое страшное, что похожая катастрофа уже случалась в этих местах 8 лет назад. Тогда здесь пришлось поднимать всё с нуля. А сейчас просто опускаются руки.

Мира Макаренко, жительница деревни Брильки, Воложинский район:

Опять залило, не знаю, что делать с этими полами. Ламинат 13 упаковок разбух, стенки в шкафу тоже разбухли. Это же такие растраты. А сколько работы теперь лишней. Ил соскребали в доме целый день. Хорошо хоть родственники приехали. Сколько мы тачек ила этого вывезли!

Жители деревни уверяют: в потопе виновата не только небесная канцелярия, но и неисправная система слива. Она-то и превращает капризы погоды в стихийное бедствие. От этих потопов не спасёт никакая страховка, и они останутся один на один с бедой.

Мефодий Радына, житель д. Брильки, Воложинский район:

Предпоследнее в 2011 году, когда разрушило Воложинскую дамбу – между деревьями застревает мусор и образуются стихийные плотины, как будто бобры построили. Уложены трубы небольшого диаметра, которые забиваются и не справляются с такими потоками воды. Катаклизмы, можно назвать, природные.

Мира Макаренко:

Возле речки должен был мост быть. Как строили эту дорогу, мост убрали – русло речки сузили, засыпали песком и положили две трубы. И теперь вода туда не успевает сбегать, и мусор туда весь несёт – и бревна, и доски, всё там оседает, и вся вода тогда возвращается назад под дом.

Чтобы узнать, помогут ли пострадавшим, корреспондент СТВ направляется в районный исполком. Там про ЧП знают и уверяют: причина разгула стихии – холмистый ландшафт. Подтопленная деревня находится в низине и потому часто становится местом стихийного бедствия.





Игорь Балинов, заместитель председателя Воложинского районного исполнительного комитета:

Пропускная способность труб рассчитана на средние осадки. Никто не ожидал, что вдруг, за малое количество времени выпадет большое количество осадков. Надо смотреть, что в бюджете у нас заложено. Заложить эти работы на бюджет следующего года. Те дома, которые подтопило – они все застрахованы. Причем там три страховки: обязательная и дополнительная, на имущество и на недвижимость. На следующий день отметили сотрудники «Белгосстраха». Мы комиссионно выехали, прошли каждый дом, который был подтоплен, где были жалобы в исполком. Будут выплаты. Те дома, которые не были застрахованы по тем или иным причинам, исполком возмещает 50% от нанесённого ущерба.

Слова зампредседателя подтверждают и в обществе охраны дикой природы. Много лет назад проектировщики изменили русло протекающей рядом реки. Вмешательство в природные особенности региона и приводит к плачевным последствиям.

Константин Чикалов, председатель общественного объединения «Багна»:

В советское время часть реки в среднем и нижнем течении была спрямлена. И это всё, конечно же, влияет на гидрологию регионов. Можно предположить, что произошла, скажем так, непредвиденная ситуация в связи с большими паводками, ливнем, река спрямлённая не справилась с таким большим количеством воды и разлилась. Практикуется во всем мире – восстанавливать реки в естественное состояние – обратно вернуть им естественное русло извилистое, не спрямлённое.

Пока люди пытались спасти уцелевшее имущество, местные сообщили про ещё одно водное ЧП. В Воложинском районе авария на насосной станции привела к загрязнению реки и появлению едкого запаха. Чтобы проверить, связаны ли эти две водные катастрофы, съёмочная группа СТВ направляется по хорошо знакомому маршруту. В дороге начинается ливень, и журналисты сами оказались в эпицентре стихии. Едва унеся ноги из дождевого плена, корреспонденты нашей программы сумели поговорить с представителем водной инспекции. Там заверяют: потоп в деревне и загрязнение реки произошли в разные дни и никак не связаны. Но оба ЧП – под контролем.

Виктор Якутович, начальник Воложинской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Этот сброс произошёл, потому что вышло из строя оборудование насоса на станции. Поэтому в аварийном порядке были сброшены эти воды в реку Воложинка. За что юридическое лицо РУП «Жилкоммунхоз» были подвергнуты административному взысканию – 200 базовых штраф дали, и произвели расчёт ущерба, который причинён был окружающей среде в результате вот этого аварийного сброса – 33 тысячи рублей. Для людей это не предоставляет никакой опасности. Сама канализационно-насосная станция, где произошёл аварийный сброс – она находится значительно ниже по течению, поэтому никакой взаимосвязи между этими событиями нет.

После окончания дождя съёмочная группа нашей программы решила ещё раз заехать к жителям Брильков, чтобы проверить, что в их домах происходит после второго проливного дождя на неделе. Сергей Косик:

Так к нам так никто и не приехал после второго наводнения!

Анжела Косик:

Раньше мосты деревянные выдерживали. А теперь 21-ый век, и у нас такое творится! Мы же здесь живем более 25 лет. И один раз в 2011, когда положили вот эти трубы, так и началась эта проблема.

Приехавших журналистов местные жители встречают, рыдая от отчаяния. Едва они привели в порядок дома после первого потопа, как их деревня снова ушла под воду. С водой едва справляется даже МЧС, дом одной из жительниц деревни затоплен по окна.

Жительница д. Брильки, Воложинский район:

Мы сараи помыли – вычистили от ила. Сегодня теплицу мыла. И снова, снова этот потоп дебильный! Обратно вся мебель, всё, что мы высушили и поставили на пол, обратно всё сейчас заплывёт! ЖКХ сказали: уберите этот мусор – там трубы завалены. А в ЖКХ говорят – это не наша компетенция – это сельсовет. Позвонили в сельсовет, говорят – обращайтесь к этому Балинову. Завтра снова будем этот ил черпать из дома! Да что за фигня! Всё обратно в этом болоте. Вода по окна, сегодня уже больше воды, уже теплицы не видно. Люди доведены до отчаяния и уже не надеются, что договориться со стихией им кто-то поможет.

Анжела Косик:

Когда в пятницу это было – никто не приехал, никто не помог. Сколько мы не звонили, не писали – глухо. Я даже сегодня звонила в приёмную райсполкома, мне сказали: «Хорошо, я вас услышала, я вам перезвоню». Но никто не перезвонил. Мы остались со своей бедой сами. Я уже даже не знаю, что делать. Обещали мусор вывезти – не вывезли. Они бросили землю с соляркой на берег моста. А она вся в речку ушла. Вот вам и пожалуйста – загрязнение окружающей среды. Я уже не знаю, кому звонить и что просить. Как в стенку!