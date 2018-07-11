«Когда длилась её операция, она спала под наркозом, а я всё это чувствовала вживую». Реальная история близнецов

Они идут по жизни всегда вдвоём. Смотрят друг на друга и видят своё отражение. Люди-копии, похожие, как две капли. Настоящее чудо в квадрате.

Кристина Волкова:

Я могу позвонить сестре по телефону, и она уже сразу скажет: «Так, что случилось?. Или там она понимает, что я могу сказать плохую новость или хорошую. Действительно, мы чувствуем друг друга. Эта есть связь между близнецами.

Ангелина Лазарчук:

Мы практически всегда вместе, только работа нас разделяет. Почти каждый вечер видимся, отдыхаем, гуляем с собаками, занимаемся одной и той же деятельностью. После каждой фразы девочки переглядываются. Заканчивают мысли друг за другом. Они притягиваются, как магниты. И не удивительно, ведь у них одна жизнь на двоих. Ангелина Лазарчук:

Очень часто в институте Кристина за меня сдавала предметы. Особенно какую-нибудь там информатику или математику. Такое бывало. Друзья тоже путали. Один раз даже мой муж нас перепутал. Обнял сестру, а не меня. Была очень смешная ситуация.

Кристина Волкова:

А в детстве мы любили смеяться над папой. Когда папа в одной комнате, мы в другой. И мы начинаем: угадай, кто сказал. И мы начинаем там: папа, папа, менять голоса. Естественно, папа путал и нас это так забавляло. Несмотря на внешнюю идентичность, внутренне они, как два полюса – абсолютные индивидуальности и противоположности. Кристина Волкова:

Мы разные, но мы дополняем друг друга, потому что Геля, она больше импульсивная, а я, наоборот, очень спокойная. За счёт моего равновесия, душевного спокойствия, мы находим золотую середину. Друзья даже наши многие говорят: «Геля, если бы не Кристина, я бы с тобой не дружила».

С древних времён близняшкам приписывали мистический способности. Существует даже такое понятие, как феномен близнецов – удивительный дар чувствовать свою копию. Кристина Волкова:

Долго сомневались, а существует ли между нами связь. Мы чувствуем, но, чтобы настолько сильно, я убедилась буквально месяц назад, когда у Ангелины была сложнейшая операция. Она должна была в обед начаться, а началась в девять утра. А я об этом не знала. Я не могла подняться с кровати, потому что у меня настолько болел живот, что я думала, что у меня аппендицит. Позвонила маме узнать, как Ангелина, а она говорит: она уже на операции. И когда длилась её операция, она спокойно спала под наркозом, а я всё это чувствовала вживую. Потому что мне, действительно, казалось, что меня изнутри режут. И как только мне позвонила мама и сказала, что операция закончилась, у меня тут же вся боль прошла.