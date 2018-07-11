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«К нему всегда обратиться не страшно». История сельского врача из деревни Греск, которого называют «семейным доктором»

11 июля 2018 07:49
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Днем и ночью, в больнице и на дому, на дежурной «Ниве» или велосипеде. Ричард Янович Близняк спешит на помощь в любую погоду и вмиг определяет диагноз! В Греске этот доктор – настоящий супергерой! Ко всем пациентам относится с отцовской любовью, оттого на селе стал для всех настоящим родственником!

«К нему всегда обратиться не страшно». История сельского врача из деревни Греск, которого называют «семейным доктором»-1

Любовь к медицине передалась по наследству. Ричард решил пойти по стопам родного дяди и окончил Гродненский мединститут. С тех пор прошло почти 30 лет. Сколько раз он выезжал со своим «тревожным чемоданчиком» и сколько спасал жизней – никогда не считал, да, и рассказывать о своих подвигах  не любит. Слишком тяжело. Талантливый и скромный, доктор признается, что самое страшное – это травмы, когда помощь может оказаться ненужной.

«К нему всегда обратиться не страшно». История сельского врача из деревни Греск, которого называют «семейным доктором»-4

Ричард Близняк, врач общей практики, заведующий Греской участковой больницей:
На границе Воложинского и Сморгонского районов приснул водитель «Жигуля» и сбил «Яву». Сам водитель «Явы» в сознании, а женщине начинаем пробовать мерять давление, полруки нет, налаживаю жгут, поднимаем давление, приезжает «скорая» – женщина до сих пор живет и благодарна нам!  

«К нему всегда обратиться не страшно». История сельского врача из деревни Греск, которого называют «семейным доктором»-7

Доктор не может нарадоваться  команде профессионалов в Греской больнице. Они, как бригада ангелов! Вместе борются с пневмонией, вместе успокаивают сердце и давление – главную боль нашего времени. 

«К нему всегда обратиться не страшно». История сельского врача из деревни Греск, которого называют «семейным доктором»-10

Ненормированный рабочий график, по 50 пациентов за день. Врачи выгорают чаще других. Но все трудности улетучиваются от благодарности и любви односельчан. Доктор понимает, что иногда его вызывают просто поговорить и утолить душевный голод.

«К нему всегда обратиться не страшно». История сельского врача из деревни Греск, которого называют «семейным доктором»-13

Ричард Янович Близняк настолько влюбился в свое дело, что заразил им собственных детей, которые стали врачами. На все предложения и переезды в большой город – однозначный отказ. Звание «Врач года», хоть и приятно, но здоровье односельчан, куда важнее. Доктора Близняка в деревне называют «семейным доктором» – это ли не счастье, знать, что ты на своем месте.

«К нему всегда обратиться не страшно». История сельского врача из деревни Греск, которого называют «семейным доктором»-16

Марина Борисовец:
Как-то из Борисова у него на излечении лежала учительница и говорила: «Я не встречала таких докторов, полечилась, и целый год у меня не болела ни спина, ни ноги».  

# Врачи Беларуси # общество # Ричард Близняк # Николай Лях # Нина Казакевич # Мария Борисовец # Нина Метельская # Фотофакт # Врачи Беларуси

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