Работа – тяжелая, зарплата – не самая высокая. Как идут дела на кожевенном предприятии в Гатово?
Кризис в Ормузском проливе наглядно показывает, насколько уязвима мировая логистика. Ведь страдает торговля даже тех стран, которые находятся далеко от конфликта, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Для белорусских товаров, которые идут на экспорт, путь также увеличился. Но наши производители уже прокачали адаптивность (спасибо санкциям) и привыкли выходить из зоны комфорта. Как, к примеру, на одном из самых современных кожевенных заводов в Беларуси. Производство известное, но с непростой историей.
Как идут дела на предприятии, чем поможет кожевникам новый указ главы государства и почему наше не хуже итальянского? Интервью недели с гендиректром завода Ольгой Политико.
Это кожевенное предприятие в Гатово – одно из самых современных в стране. Недавно здесь провели реконструкцию, что бросается в глаза буквально с порога. Раньше всей округе не давали спокойно жить специфические запахи, а сегодня нас встречают абсолютно другие ароматы.
Ольга Политико, генеральный директор Минского производственного кожевенного объединения:
Вы заметили, что у нас пахнет в данный момент сиренью. Это все результат реконструкции очистных. Мы героически завершили в первую очередь реконструкцию очистки воздуха. Вот она чувствуется.
Действительно, приятно и красиво. Но главное – внутри. Направляемся в производственные цеха и сразу же упираемся в кадровый вопрос. На предприятии работает много трудовых мигрантов. Мы как раз попали на такую интернациональную смену.
Ольга Политико:
Уже более 10% нашего коллектива составляют иностранные граждане. В основном это граждане Туркменистана, но у нас есть и украинцы, и азербайджанцы, и палестинцы. Все работают очень дружно. Ребята и девчата разного уровня образования. Есть и с высшим образованием, в том числе те, кто учился в наших белорусских вузах и потом остался. Мы их продвигаем на руководящие работы.
Махым – мастер производственного участка. На этом предприятии работает 2,5 года. Родом из Туркменистана, но в Беларуси давно. В Горках получала высшее образование. На Родине работы не нашлось. Решила вернуться, и ни о чем не жалеет.
Махым Гулимерова, мастер производственного участка:
Самая большая перспектива, что меня сюда приманило, это предоставление жилья. Арендное жилье – это немаловажный фактор. И зарплата меня устроила.
Ольга Политико трудовому зарубежному десанту только рада. Говорит, это самые мотивированные сотрудники, которых не нужно уговаривать встать за станок.
В целом, кадровый вопрос на повестке. Работа – тяжелая, зарплата – не самая высокая. На этом заводе средняя – чуть больше 2 тысяч 300 рублей. На фоне Минска проигрывают, конечно. Но стараются компенсировать соцпакетом и жильем. А то, что вакансии есть, объясняет директор, так предприятие загружено под завязку. Рабочие руки будут нужны всегда.
По результатам I квартала, у нас экспорт 162%, то есть удается удерживать. Рынки сбыта основные, это, конечно, Россия, хотя доля России сейчас уменьшается. Это Турция, Казахстан, Кыргызстан, Польша, Италия.
Ольга Политико:
Сейчас Индия у нас составляет достаточно большой процент в экспорте. Они берут у нас готовые кожтовары. И, конечно, мы работаем плотно. Буквально накануне у нас была представительная делегация из Китая. Все-таки на этот рынок быть. Потому что индийский-китайский рынок это очень большие рынки.
Кожевенный рынок – это глобальный сектор с оборотом больше 300 миллиардов долларов, где товар есть на любой вкус и цвет. Конкуренция стабильно высокая. Основные игроки – Китай, Италия, Индия и Бразилия. Но и белорусы из кожи вон лезут, чтобы продвинуть товар. Он ни чем не хуже. ГОСТы делают свое дело. А сейчас появился и новый указ, который поможет не снимать три шкуры с покупателя.
Ольга Политико:
Мы при поставке на экспорт полуфабриката платили вывозную таможенную пошлину – 10% от суммы сделки. Поэтому выручка плюс 10%. Мы можем или потратить, или чтобы увеличить отгрузки, чуть снизить цену за счет этого, чтобы больше продать.
Ладно чужие, с них, как говорится, взятки гладки. Но раньше был вопрос по отечественным производителям, которые работали с импортным сырьем.
А что сейчас? Подробности смотрите в видео.