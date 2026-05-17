Работа – тяжелая, зарплата – не самая высокая. Как идут дела на кожевенном предприятии в Гатово?

Кризис в Ормузском проливе наглядно показывает, насколько уязвима мировая логистика. Ведь страдает торговля даже тех стран, которые находятся далеко от конфликта, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Для белорусских товаров, которые идут на экспорт, путь также увеличился. Но наши производители уже прокачали адаптивность (спасибо санкциям) и привыкли выходить из зоны комфорта. Как, к примеру, на одном из самых современных кожевенных заводов в Беларуси. Производство известное, но с непростой историей. Как идут дела на предприятии, чем поможет кожевникам новый указ главы государства и почему наше не хуже итальянского? Интервью недели с гендиректром завода Ольгой Политико.

Это кожевенное предприятие в Гатово – одно из самых современных в стране. Недавно здесь провели реконструкцию, что бросается в глаза буквально с порога. Раньше всей округе не давали спокойно жить специфические запахи, а сегодня нас встречают абсолютно другие ароматы. Ольга Политико, генеральный директор Минского производственного кожевенного объединения:

Вы заметили, что у нас пахнет в данный момент сиренью. Это все результат реконструкции очистных. Мы героически завершили в первую очередь реконструкцию очистки воздуха. Вот она чувствуется. Действительно, приятно и красиво. Но главное – внутри. Направляемся в производственные цеха и сразу же упираемся в кадровый вопрос. На предприятии работает много трудовых мигрантов. Мы как раз попали на такую интернациональную смену.

Ольга Политико:

Уже более 10% нашего коллектива составляют иностранные граждане. В основном это граждане Туркменистана, но у нас есть и украинцы, и азербайджанцы, и палестинцы. Все работают очень дружно. Ребята и девчата разного уровня образования. Есть и с высшим образованием, в том числе те, кто учился в наших белорусских вузах и потом остался. Мы их продвигаем на руководящие работы. Махым – мастер производственного участка. На этом предприятии работает 2,5 года. Родом из Туркменистана, но в Беларуси давно. В Горках получала высшее образование. На Родине работы не нашлось. Решила вернуться, и ни о чем не жалеет. Махым Гулимерова, мастер производственного участка:

Самая большая перспектива, что меня сюда приманило, это предоставление жилья. Арендное жилье – это немаловажный фактор. И зарплата меня устроила. Ольга Политико трудовому зарубежному десанту только рада. Говорит, это самые мотивированные сотрудники, которых не нужно уговаривать встать за станок.

В целом, кадровый вопрос на повестке. Работа – тяжелая, зарплата – не самая высокая. На этом заводе средняя – чуть больше 2 тысяч 300 рублей. На фоне Минска проигрывают, конечно. Но стараются компенсировать соцпакетом и жильем. А то, что вакансии есть, объясняет директор, так предприятие загружено под завязку. Рабочие руки будут нужны всегда. По результатам I квартала, у нас экспорт 162%, то есть удается удерживать. Рынки сбыта основные, это, конечно, Россия, хотя доля России сейчас уменьшается. Это Турция, Казахстан, Кыргызстан, Польша, Италия. Ольга Политико:

Сейчас Индия у нас составляет достаточно большой процент в экспорте. Они берут у нас готовые кожтовары. И, конечно, мы работаем плотно. Буквально накануне у нас была представительная делегация из Китая. Все-таки на этот рынок быть. Потому что индийский-китайский рынок это очень большие рынки.