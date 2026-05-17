Беларусь занимает 25-е место в рейтинге благоприятных для материнства стран

Дети – это наше все, и для их безопасности, конечно, мы должны сделать все, что от нас зависит и не зависит. В нашей стране юным белорусам стараются уделять максимум внимания, при чем уже с пеленок, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Так, в рейтинге самых комфортных стран для материнства Беларусь – на 25‑м месте из 179 государств, а по беременности и родам вышла на 50‑ю позицию. В рейтинге лучших стран для рождения ребенка мы поднялись на 40‑е место из 180 и опередили многих в Восточной Европе. Это еще раз подчеркивает, что семья для нас – большая ценность, а сегодня ситуация в мире складывается так, что это еще и большая редкость.

В Беларуси утверждена Информационная стратегия государственной семейной политики на 2026-30-й годы.

На неделе был повод вспомнить об отношениях отцов и детей. 15 мая мы отмечали Международный день семьи.

Праздник творчества объединил семьи со всей Беларуси.

Ни для кого не секрет, что сейчас традиционные ценности проходят проверку на прочность, а институт семья подвергается сомнению. Особенно, на Западе, где под натиском пропаганды определенных ценностей сдают позиции даже те, от кого, как говорится, не ждали. На неделе в Италии впервые суд признал законным наличие трех родителей у ребенка. У 4-летнего мальчика официально два отца и одна мать. Не будем вдаваться в подробности, как малыш появился на свет, но факт остается фактом – официально трое родителей, и это надо принять.