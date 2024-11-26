В Минске простились с известным белорусским журналистом Дмитрием Крятом

В Минске простились с главным редактором «Народной газеты» издательского дома «Беларусь сегодня». Дмитрий Крят ушел из жизни в 52 года после болезни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проститься с коллегой и другом, поддержать в горе его родных и близких пришли многочисленные представители журналистского сообщества. На протяжении многих лет Дмитрий Крят входил в состав журналистского пула по освещению деятельности Президента. Работал и в будни, и в праздники, рассказывая читателям о наиболее важных событиях в жизни страны.

Михаил Лебедик, первый заместитель директора – главного редактора издательского дома «Беларусь Сегодня»:

За все годы он сам ни разу не дал слабину, не скривил, но и был для других примером и таким метрономом, как себя вести в сложных ситуациях, в профессии и каким нужно быть честным и искренним журналистом.

У Дмитрия Александровича день рождения 9 мая, и всегда в свой день рождения он был на рабочем месте. И 9 мая на площади Победы Президент вдруг обратил внимание, что Дмитрий здесь, и обратился к нему, поздравил его. Это бы такой случай уникальный для профессии, все это помнят.