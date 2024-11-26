«Делай как надо». Белорусский комитет молодежных организаций запустил новый проект

В Беларуси стартовала еще одна интересная акция. Новый информационно-просветительский проект «Делай как надо». Автор идеи – Белорусский комитет молодежных организаций. Подробнее о ней рассказал его председатель. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Павел Алексо. Ольга Бурлакова, ведущая:

Расскажите, что послужило поводом для создания нового проекта и чем он выгодно отличается от других акций, проектов для молодежи?

Павел Алексо, председатель Белорусского комитета молодежных организаций:

Мы проводили социологическое исследование, молодежная лаборатория с исследованием при БКМО опросила порядка 9 тысяч респондентов. Это молодежь в возрасте от 17 до 35 лет. И мы увидели, что сегодня у молодежи есть четкий запрос на живые, неформальные встречи с интересными людьми. То есть это спикеры, лидеры мнений. Притом это не просто люди, которые обременены каким-то статусом, званием. Это прежде всего люди, имеющие конкретный результат, определенные достижения. То есть те, на кого сегодня молодежь готова смотреть и равняться. Поэтому мы решили, что стоит предложить молодым людям такой проект. И назвали мы его «Делай как надо». «Делай как надо» – это встреча с интересными молодежными спикерами. При этом обязательным условием встречи является не просто диалог, а обязательная фишка – это мастер-класс от спикера.