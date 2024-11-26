Растёт урожайность и увеличиваются надои. Вот как развивается сельхозпредприятие «Агронёманский»

Сельскохозяйственная отрасль центрального региона ежегодно бьет рекорды по разным показателям. Растет урожайность, увеличиваются надои, строятся новые современные комплексы. За цифрами и результатами стоит кропотливый и ежедневный труд профессионалов, сообщили в программе «Центральный регион». Ароматная и разнообразная выпечка, свежее молоко на прилавках – то, что мы привыкли видеть ежедневно в магазинах, совершая покупки. До того, как товар попадает в супермаркет, происходит целый производственный процесс, за которым стоят люди. Мы, потребители, видим только результат. А какой он, это сегодня мы и покажем.

Столбцовский район, сельхозпредприятие «Агронеманский». Динамично развивающееся хозяйство. Ставку делают на новые технологии, смело смотрят вперед. К тому же здесь недавно прошла реорганизация, на предприятии полностью ушли от привязного содержания дойного стада. Закрыли две старые фермы и вместо них построили современный молочно-товарный комплекс. Не прошло и полгода, а результат уже заметен. В день сдают 38 тонн молока. Плюс 4 к уровню прошлого года.

Алексей Ивашко, главный зоотехник сельхозпредприятия «Агронеманский»:

Со старых ферм нет тут коров, есть молодняк. Этот комплекс рассчитан на 1 080 голов, сегодня доится 524 головы, средний удой – 25 литров. Здания три, в первом здании находятся высокоудойные, новотельные, во втором – которые от 100 до 200 дней коровы, в третьем – нетели. Рядом стоит старая ферма, реконструкция уже произошла в одном сарае, профилакторий, а во втором будет сухостой.

Новый комплекс – это не только свежий фасад и привлекательный вид. Это объект, оснащенный самыми последними современными технологиями. Центр и сердце предприятия – доильный зал, укомплектованный импортным оборудованием. Во время доения все контролирует специальная программа управления и отслеживает состояние каждой коровы.