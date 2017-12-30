Переодели и накрасили. История многодетной мамы, любящей кувыркаться в снегу

Нашу сегодняшнюю героиню зовут Нина, ей – 45 лет.

Нина – из тех женщин, которые полностью посвящают себя семье. Она – многодетная мама.



Нина:

Когда появляется свободное время – как бы, ставишь на весы – куда его деть. И как-то всё время почему-то перетягивают дети. Мне, может быть, это интереснее, ближе, важнее кажется. С косметикой «на Вы». Минимально. Реснички, губки. Не очень мне это близко. При полном параде. Блистать. Мне, наверное, ближе оранжевый шарф. Что-то такое яркое.

Прыгать, бежать, беситься. В снегу кувыркаться. Что-то такое. Макияж там никак. Он поплывёт сразу.

Мы решили поставить эксперимент – и создать героине торжественный образ. Тем более, что впереди праздники, и этот опыт может пригодиться.



Оксана Князева, эксперт по личному бренду:

Мы сегодня, Нина, поэкспериментируем. Сделаем нарядный образ. Но отталкиваться будем от того, что Вам нужно не просто платье в пол, Вам нужен динамичный образ, который позволит чувствовать себя комфортно.

А начнём мы, по традиции, с того, что приведём в порядок прическу героини. Бич всех блондинок – отросшие корни.



У Нины сочетается с сильной сухостью волос. Многочисленные окрашивания сделали волос безжизненным.

В таких ситуациях становится очень важна и правильная техника, и качество красителей.

Ольга Форманюк, художник-визажист:

Я хочу подчеркнуть цвет кожи – потому что у Нины красивый природный румянец.

Тёплый оттенок кожи – не хочу полностью его перекрывать. Чтобы не подчёркивать морщинки мимические, не добавлять возраста, мы будем использовать базу антивозрастную, или лифтинг-базы они ещё называются. И она создаст такую тонкую плёночку, на которую тональная основа будет ложиться ровно, гладко, не подчёркивая морщины.

Тональной основой женщины часто пренебрегают.

А, между тем, современные технологии позволяют добиться идеального цвета лица без эффекта маски – в торжественных случаях они бывают незаменимы. Для макияжа глаз выбираем приглушённые пастельные тона, праздничный макияж – не значит вызывающий.

Ольга Форманюк:

Всегда под сухие тени использую кремовые тени – не важно, возрастной макияж, не возрастной.



Чтобы макияж держался долго, и не надо было проверять – скатались тени, не скатались, и что там происходит. Основной ошибкой, которую допускают женщины при нанесении макияжа – это внизу под ресничками они любят тёмным карандашиком подвести. Это добавляет возраста, смотрится несовременно. Сюда мы нанесём коричневую тень.

Широко её растушуем.



И не забываем – в любом макияже важна форма бровей. Здесь тоже нужно не переборщить.

Ольга Форманюк:

Поскольку у героини светлые брови – мы оставим их такими же, чтобы героиня оставалась пастельной, блондинкой. Мы возьмём светлый карандаш, светлый гель для бровей – и немножко подчеркнём форму. Цвет еле-еле добавим.

Итак, макияж готов – пора взглянуть на цвет волос.

Мы избавились от кардинального блонда – и Нине новый цвет, безусловно, к лицу. Тысячи женщин, по привычке осветляющих волосы, не подозревают, насколько благороднее выглядят сложные оттенки.

Ещё немного – и героиня готова предстать перед нами в новом образе.







Итак, вот с чего мы начинали.

И что получили в результате.





Оксана Князева:

Наша героиня говорила, что четверо детей – самой бы успеть хоть кофе выпить. Очень много жизни, очень много драйва. Нет времени и возможности бегать в платье.

Мы это учли и выбрали комбинезон.

Более того, помните, героиня сказала, сколько ей лет? Когда вы посмотрите на Нину сейчас – это точно минус 10 лет.

Милые дамы, когда вы смотрите на себя в зеркало, и вам – минус 10 лет, – это ваша одежда.

Минус 10 – самое то.

Оценить новый образ мы пригласили самых главных критиков Нины – её семью.



Нина:

Всё здорово, замечательно. Нам все нравится. Обалденное приключение. Весь опыт, который нам даётся – он для чего-то нужен. Сравнить, понять.

Причёска мне очень понравилась – необычно очень.