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Переодели и накрасили. История многодетной мамы, любящей кувыркаться в снегу

30 декабря 2017 20:39
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Нашу сегодняшнюю героиню зовут Нина, ей – 45 лет.
Нина – из тех женщин, которые полностью посвящают себя семье.

Она – многодетная мама.

Переодели и накрасили. История многодетной мамы, любящей кувыркаться в снегу-1


Нина:
Когда появляется свободное время – как бы, ставишь на весы – куда его деть. И как-то всё время почему-то перетягивают дети. Мне, может быть, это интереснее, ближе, важнее кажется. С косметикой «на Вы». Минимально. Реснички, губки. Не очень мне это близко. При полном параде. Блистать. Мне, наверное, ближе оранжевый шарф. Что-то такое яркое.

Прыгать, бежать, беситься.

В снегу кувыркаться. Что-то такое. Макияж там никак. Он поплывёт сразу.

Переодели и накрасили. История многодетной мамы, любящей кувыркаться в снегу-4

Мы решили поставить эксперимент – и создать героине торжественный образ. Тем более, что впереди праздники, и этот опыт может пригодиться. 

Оксана Князева, эксперт по личному бренду:
Мы сегодня, Нина, поэкспериментируем. Сделаем нарядный образ. Но отталкиваться будем от того, что Вам нужно не просто платье в пол, Вам нужен динамичный образ, который позволит чувствовать себя комфортно.

А начнём мы, по традиции, с того, что приведём в порядок прическу героини.

Бич всех блондинок – отросшие корни.

Переодели и накрасили. История многодетной мамы, любящей кувыркаться в снегу-7


У Нины сочетается с сильной сухостью волос. Многочисленные окрашивания сделали волос безжизненным.
В таких ситуациях становится очень важна и правильная техника, и качество красителей. 
Ольга Форманюк, художник-визажист:
Я хочу подчеркнуть цвет кожи – потому что у Нины красивый природный румянец.

Тёплый оттенок кожи – не хочу полностью его перекрывать.

Чтобы не подчёркивать морщинки мимические, не добавлять возраста, мы будем использовать базу антивозрастную, или лифтинг-базы они ещё называются. И она создаст такую тонкую плёночку, на которую тональная основа будет ложиться ровно, гладко, не подчёркивая морщины.

Переодели и накрасили. История многодетной мамы, любящей кувыркаться в снегу-10

Тональной основой женщины часто пренебрегают.
А, между тем, современные технологии позволяют добиться идеального цвета лица без эффекта маски – в торжественных случаях они бывают незаменимы. Для макияжа глаз выбираем приглушённые пастельные тона, праздничный макияж  – не значит вызывающий.

Ольга Форманюк:
Всегда под сухие тени использую кремовые тени – не важно, возрастной макияж, не возрастной.

Переодели и накрасили. История многодетной мамы, любящей кувыркаться в снегу-13


Чтобы макияж держался долго, и не надо было проверять – скатались тени, не скатались, и что там происходит. Основной ошибкой, которую допускают  женщины при нанесении макияжа – это внизу под ресничками они любят тёмным карандашиком подвести. Это добавляет возраста, смотрится несовременно. Сюда мы нанесём коричневую тень.  

Широко её растушуем.

Переодели и накрасили. История многодетной мамы, любящей кувыркаться в снегу-16


И не забываем – в любом макияже важна форма бровей. Здесь тоже нужно не переборщить.

Ольга Форманюк:
Поскольку у героини светлые брови – мы оставим их такими же, чтобы героиня оставалась пастельной, блондинкой. Мы возьмём светлый карандаш, светлый гель для бровей – и немножко подчеркнём форму.

Цвет еле-еле добавим.

Переодели и накрасили. История многодетной мамы, любящей кувыркаться в снегу-19

Итак, макияж готов – пора взглянуть на цвет волос. 

Переодели и накрасили. История многодетной мамы, любящей кувыркаться в снегу-22

Мы избавились от кардинального блонда  – и Нине новый цвет, безусловно, к лицу. Тысячи женщин, по привычке осветляющих волосы, не подозревают, насколько благороднее выглядят сложные оттенки.
Ещё немного – и героиня готова предстать перед нами в новом образе.


Итак, вот с чего мы начинали.

Переодели и накрасили. История многодетной мамы, любящей кувыркаться в снегу-25

И что получили в результате.  

Переодели и накрасили. История многодетной мамы, любящей кувыркаться в снегу-28



Оксана Князева:
Наша героиня говорила, что четверо детей – самой бы успеть хоть кофе выпить. Очень много жизни, очень много драйва. Нет времени и возможности бегать в платье.

Мы это учли и выбрали комбинезон.

Переодели и накрасили. История многодетной мамы, любящей кувыркаться в снегу-31

Более того, помните, героиня сказала, сколько ей лет? Когда вы посмотрите на Нину сейчас – это точно минус 10 лет. 
Милые дамы, когда вы смотрите на себя в зеркало, и вам – минус 10 лет, – это ваша одежда.

Минус 10 – самое то.

Переодели и накрасили. История многодетной мамы, любящей кувыркаться в снегу-34

Оценить новый образ мы пригласили самых главных критиков Нины – её семью.  

Нина:
Всё здорово, замечательно. Нам все нравится. Обалденное приключение. Весь опыт, который нам даётся – он для чего-то нужен. Сравнить, понять.

Причёска мне очень понравилась – необычно очень. 

Переодели и накрасили. История многодетной мамы, любящей кувыркаться в снегу-37

У меня никогда такой не было за всё мое время, мне никто такую не делал. Костюм – необычно, тоже очень здорово, мне очень нравится.

А ожерелье мне почему-то не легло. Я не понимаю – почему.

# общество # Стилист # Оксана Князева # Ольга Форманюк

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