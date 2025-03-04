Перелёт через Северный полюс, создание легендарного Су-2! Чем ещё известен Павел Сухой в истории авиастроения

Край озер, вишневая столица, долина агроусадеб! Глубоччина создана для приключений! А еще здесь можно совершить незабываемый полет, рассказали в программе «Путевка BY».

Крылатая слава! Неспроста Средняя школа № 1 гордо носит имя легендарного авиаконструктора Павла Осиповича Сухого. В его честь здесь сделали замечательный музей, который знакомит с жизнью и творчеством гения.

Наталия Рабизо, учитель истории СШ №1 г. Глубокое имени П.О. Сухого, руководитель музея П.О. Сухого:

В 1984 году учитель истории Рабизо Тереза Эдуардовна нашла документ, который подтверждает, что Павел Иосифович родился в местечке Глубокое Дисненского уезда Виленской губернии. Павел Осипович был очень секретным человеком, поэтому долгое время об этом не знали, была создана на базе школы группа «Поиск». Они посещали родных, близких, соратников Павла Осиповича Сухого. С 1985 года, а именно 2 июля был дан старт существованию нашего музею, который является центром гражданско-патриотического воспитания.

Наталия Рабизо:

После окончания Московского высшего технического училища Павел Осипович был приглашен к чертежникам-конструкторам в Центральный аэрогидродинамический институт. Именно его учитель Андрей Тупалев дал задачу сконструировать первый цельный металлический самолет – и мы видим И-14. Павел Осипович справился на «отлично». Этот самолет имел пять новшеств: убирающиеся в полете шасси, закрывающаяся кабина летчика, фонарь, ручная система торможения колес и мягкая обивка фюзеляжа.

Наталия Рабизо:

Следующим самолетом, который заявил о себе очень грандиозно, был самолет рекордной дальности, или АНТ-25. Именно на этом самолете Павла Осиповича экипаж Чкалова и экипаж Громова совершили перелет из Москвы в США через Северный полюс! За такой прорыв Павел Осипович был удостоен звания доктора технических наук и получил Ленинскую госпремию.

В 1940-м гению инженерной мысли разрешают открыть собственное конструкторское бюро. Первый самолет, который там родился и получил имя Сухого, был Су-2. Он поступил на вооружение в январе 1941, накануне Великой Отечественной войны, и стал настоящим оружием Победы!

Высший пилотаж! В музее можно почувствовать себя настоящим летчиком и посидеть за штурвалом Су-17, который сегодня встречает на въезде в Глубокое. Он служил в составе 40-й армии в Афганистане. В 1996-м по случаю 101-й годовщины со дня рождения Павла Осиповича Барановичский авиаремонтный завод подарил музею кабину летчика, а городу – самолет, который вошел в историю авиации как самый надежный и боевой. Во время испытаний не произошло ни одной авиакатастрофы!