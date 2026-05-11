Новости по тегу #самолеты

Перелеты будет осуществлять российская компания «Аэрофлот». Рейсы будут выполнять два раза в неделю – понедельник и четверг.
И виноват, по их словам, ключевой поставщик, который не может обеспечить даже те двигатели, что уже заказаны. Компания заявляет о «значительных дефицитах» и фактически признает: планы по наращиванию выпуска срываются.
Установка обновлений на каждый самолет займет около двух часов, но для более чем тысячи лайнеров, вероятно, понадобится еще и замена оборудования.
Инцидент совпал с последней неделей фестиваля «Октоберфест», когда поток туристов особенно высок и аэропорт работает на пределе своих возможностей.
Точные сроки восстановления энергоснабжения неизвестны, что может вызвать перебои воздушных ворот в работе в ближайшие дни.
Он спроектировал более 50 «железных птиц». Более 36 было успешно испытано и поставлено на вооружение. Зарубежные компании считают за честь конкурировать с самолетами серии «Су».
Airbus A-321, направлявшийся в Екатеринбург, благополучно совершил посадку в пятницу вечером после сообщения командира о неисправности.
С вечера воскресенья до утра понедельника полеты были отменены в связи с напряженностью в регионе после ракетного обстрела Израиля Ираном.
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