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Новости по тегу #самолеты

Прямой авиарейс между Минском и Чебоксарами запустят 15 июня
11 мая 2026 18:01

Прямой авиарейс между Минском и Чебоксарами запустят 15 июня

Крупнейший авиастроитель мира представил отчёт о работе за год
20 февраля 2026 07:53

Крупнейший авиастроитель мира представил отчёт о работе за год

Компания Airbus отзывает около 6 тыс. самолётов из-за проблем с ПО
02 декабря 2025 07:29

Компания Airbus отзывает около 6 тыс. самолётов из-за проблем с ПО

Аэропорт в Мюнхене возобновил работу после инцидента с дронами
03 октября 2025 10:50

Аэропорт в Мюнхене возобновил работу после инцидента с дронами

Аэропорт Хитроу в Лондон закрыли из-за пожара на электроподстанции
21 марта 2025 07:42

Аэропорт Хитроу в Лондон закрыли из-за пожара на электроподстанции

Перелёт через Северный полюс, создание легендарного Су-2! Чем ещё известен Павел Сухой в истории авиастроения
04 марта 2025 07:19

Перелёт через Северный полюс, создание легендарного Су-2! Чем ещё известен Павел Сухой в истории авиастроения

Российский самолет экстренно сел в аэропорту Египта после взлета
04 января 2025 12:32

Российский самолет экстренно сел в аэропорту Египта после взлета

Иран снял ограничения на полеты, авиасообщение возобновлено
07 октября 2024 08:09

Иран снял ограничения на полеты, авиасообщение возобновлено