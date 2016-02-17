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Переход на профильное обучение в Беларуси поможет решить поставленные перед образованием задачи

17 февраля 2016 10:31
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Новости Беларуси. Переход на профильное обучение поможет решить поставленные перед образованием задачи. В Министерстве образования отмечают, что акцент при этом  делается на  профессиональную ориентацию. В этом случае дети не только изучают учебные предметы, которые будут сдавать на централизованном тестировании на повышенном уровне, но и осваивают профессионально ориентированные курсы. Это поможет в будущем с выбором специальности.

Такие классы уже действуют в более чем тысячи школ страны. Особое внимание в ведомстве также уделяют разработке новых учебников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Журавков, министр образования Республики Беларусь:
Идет очень серьезная работа по подготовке новых учебников и новых учебных пособий с ведением профильного обучения, с тем, чтобы учебные пособия больше были практикоориентированные, чтобы они были более доступные.

Игорь Бузовский, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:
Задача в большом количестве сделать учебники, с одной стороны, понятными детям для того, чтобы достичь основного результата – предоставление знаний и получение эффекта, который стремится получить образование, – это качественный образовательный процесс.

# общество # Государственная политика в области образования # Государственная политика # Игорь Бузовский # Михаил Журавков

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