Переход на профильное обучение в Беларуси поможет решить поставленные перед образованием задачи

Новости Беларуси. Переход на профильное обучение поможет решить поставленные перед образованием задачи. В Министерстве образования отмечают, что акцент при этом делается на профессиональную ориентацию. В этом случае дети не только изучают учебные предметы, которые будут сдавать на централизованном тестировании на повышенном уровне, но и осваивают профессионально ориентированные курсы. Это поможет в будущем с выбором специальности.

Такие классы уже действуют в более чем тысячи школ страны. Особое внимание в ведомстве также уделяют разработке новых учебников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Журавков, министр образования Республики Беларусь:

Идет очень серьезная работа по подготовке новых учебников и новых учебных пособий с ведением профильного обучения, с тем, чтобы учебные пособия больше были практикоориентированные, чтобы они были более доступные.

Игорь Бузовский, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Задача в большом количестве сделать учебники, с одной стороны, понятными детям для того, чтобы достичь основного результата – предоставление знаний и получение эффекта, который стремится получить образование, – это качественный образовательный процесс.