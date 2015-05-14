Переход на цифровое телевидение - дань моде или техническая необходимость?

Переход на цифровое телевещание - это дань моде, или же техническая необходимость?

Павел Петрулевич, начальник управления электросвязи Министерства связи и информатизации Республики Беларусь:

Данное мероприятие - это плановый процесс. В Республике Беларусь действует программа, которая существует уже несколько лет. Главная цель - развитие телевещания в соответствии с современными тенденциями и технологиями в данной области. В том числе есть еще и международные обязательства (Республики Беларусь в том числе), которые были приняты еще в далёком 2006 году на международной конференции по отключению аналогового телевизионного вещания, которое в целом мире должно быть прекращено 17 июня 2015 года. Соответственно Беларусь движется к этому пути. Первое отключение мы произвели еще в августе 2013 года.

В чем главное преимущество цифрового сигнала?

Павел Петрулевич, начальник управления электросвязи Министерства связи и информатизации Республики Беларусь:

Главное преимущество, которое видно для потребителя невооруженным глазом - качество изображения и звук. Также - существенное расширение перечня телевизионных программ самой широкой тематики. В сельской местности это особенно важно, ведь долгое время там вообще с трудом что-то шло, и принимались всего 1-2, может, 4 программы… Есть единая Республиканская служба - короткий номер 172. Специалисты проконсультируют о возможных особенностях, характерных для конкретного населённого пункта: в какую сторону сориентировать антенну, как подключить, какие кнопки нажать на приставке…