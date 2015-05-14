Представители ОАО «Рогачевский молочноконсервный комбинат» в программе «УТРО» на СТВ

Такое лакомство как сгущенка радует нас уже около 40 лет. Удалось ли сохранить те рецепты? Или что-то новое?

Наталья Авхадиева, начальник отдела маркетинга ОАО «Рогачевский молочноконсервный комбинат»:

Наш комбинат имеет давнюю и славную традицию. Первая продукция была выпущена 22 октября 1938 года. И могу с уверенностью вас заверить, что с тех пор ничего нового мы туда не добавили: молоко сгущенное с сахаром как оно производилось, так мы его делаем и сейчас. За это нас любит и ценит потребитель и даже присылают письма, в которых просят нас: «Не меняйте свою продукцию, сохраняйте еще надолго этот вкус нашего детства времён Советского союза...»

Мы видим, что маркетологи и технологи Рогачевского комбината не стоят на месте. Они все-таки придумывают что-то новое, пытаются добавить какую-то изюминку: «С ароматом ириса сливочного», «Сливки сгущенные», «С цикорием», «С ароматом капучино». Кто придумывает новые вкусы?

Наталья Нечипорук, заместитель главного технолога ОАО «Рогачевский молочноконсервный комбинат»:

Эти названия мы придумали сами, и они были всего лишь реакцией на потребности покупателя. Были проведены маркетинговые исследования и те вкусы, которые больше всего нравятся детям и их родителям, мы решили воссоздать в наших продукциях. А такие наполнители как какао, цикорий - это классика, которую мы производим с самого основания предприятия.

Говорят, что сгущенное молоко полезное. Почему?

Наталья Нечипорук, заместитель главного технолога ОАО «Рогачевский молочноконсервный комбинат»:

Сгущенное молоко нужно воспринимать как концентрат жиров, белков, углеводов. Оно необходимо тем людям, которые испытывают повышенные физические и умственные нагрузки: студенты, спортсмены и т.д.