Куда обращаться, если жильцам мешает магазин в доме?

Достоверно установлено, что в то время, когда женщина устраивает истерики, сидит перед зеркалом или ходит по магазинам, она не стареет. Героиня этого сюжета готова доказать, что именно из-за магазина ее жизнь превратилась в ад.

Шаговая доступность. Кто не мечтает, чтобы все удобства цивилизации были на расстоянии вытянутой руки — поликлиника, школа, детский сад, метро, работа, магазин… Список можно продолжать бесконечно, но все в этой жизни относительно. Порой за комфорт приходится платить слишком дорого. Жильцы дома №107 по улице Розы Люксембург уже платят.

Анастасия Данилевич:

Проблема заключается в том, что каждый день с 7-8 часов утра приезжают грузовые машины и заставляют двор.

При всех претензиях в целом жильцы относятся к магазину с любовью, ведь он их и кормит, и поит. А плевать в колодец не хочется. Попытка договориться с руководством торгового предприятия провалилась с треском.

Уставшие от беспокойного соседства жильцы дома №107 неоднократно обращались в центр гигиены и эпидемиологии, в администрацию района, в Госавтоинспекцию. Жильцы утверждают, что отовсюду они получали отписки. Вмешательство телевидения сыграло свою роль.

Татьяна Колядко, первый заместитель главы администрации Московского района города Минска:

По факту жалобы после вашего звонка я посетила лично этот магазин, который располагается по улице Розы Люксембург в доме №107. Факт разгрузки товара имеется в дворовой территории этого жилого дома.

Как оказалось, уже была проведена беседа с владельцем того самого злополучного магазина, который доставляет столько неудобств жильцам.

Татьяна Колядко, первый заместитель главы администрации Московского района города Минска:

Руководителю предприятия были четко даны конкретные поручения для обеспечения соблюдения графика доставки товара и нахождения одной единицы техники. Это его основная задача, он должен это организовать. Кроме того, было поручено установить напротив магазина дополнительные малые архитектурные формы (полусферы), чтобы невозможна была дополнительная парковка легковых автомобилей.

В случае неустранения руководителем предприятия указанных замечаний, будут изменение профиля магазина и изменение ассортиментного перечня.