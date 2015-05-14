Почему в собственной квартире жильцы вынуждены были ходить под зонтом?

Установлено, что допотопное мышление ведет к новому потопу. В этом на своих личных примерах убедились жильцы одного дома в поселке Свислочь, что под Минском.

К пенсионерке Екатерине Демьяновне с первыми майскими ливнями в дом пришла большая беда, точнее, вода. Как результат — женщина провела бессонную ночь в борьбе с природной стихией и коммунальной бесхозяйственностью.

Андрей Гирдюк, директор филиала «Дружный» УП «Жилтеплосервис»:

Не успели закончить полностью объем работ, который был запланирован. Погода сыграла злую шутку. Пришлось столкнуться с такой печальной ситуацией — затопило жильцов. Такое периодически случается при проведении капитальных ремонтов. Все затопления будут заактированы, будет решаться вопрос о компенсации ущерба.

После обращения на СТВ дело сдвинулось с мертвой точки. Жильцы «Титаника», как они сами окрестили свой дом, радостно сообщили, что в настоящее время ремонт кровли идет семимильными шагами. С чем мы их и поздравляем!