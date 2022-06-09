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До +32°С. Жёлтый уровень опасности объявлен в Беларуси

09 июня 2022 06:49
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Новости Беларуси. Желтый уровень опасности объявлен 9 июня в Беларуси. Особенно жарким этот четверг будет на юге страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До +32°С. Жёлтый уровень опасности объявлен в Беларуси-1

Столбики термометров поднимутся до отметки в +32 °С. Потому во многих районах Гомельской области из-за высокой температуры введены запреты и ограничения на посещение лесов. В целом же по стране ожидается переменная облачность. Примерно такой погода будет в ближайшие два дня. Потому будьте особенно внимательны и аккуратны.  

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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