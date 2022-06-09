Молодые лидеры из 9 стран представят свой взгляд на будущее СНГ. В их числе и представители Беларуси

Молодые лидеры из девяти стран представят свой взгляд на будущее СНГ. В их числе и представители Беларуси. Так, в Санкт-Петербурге 9 июня начнет работу двухдневный Молодежный межпарламентский форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания его участников – приоритеты международного сотрудничества, современные вызовы, перспективы развития молодежных парламентских структур на пространстве СНГ. Деловая программа форума включает пленарное заседание, работу по секциям.

Во второй день форума на семинарах обсудят инновационные подходы в молодежной политике и особенности информационной поддержки законодательных инициатив. Также молодые парламентарии представят, какими они видят лидеров нового поколения.