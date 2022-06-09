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10 июня в школах Беларуси пройдут выпускные вечера

09 июня 2022 06:35
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Новости Беларуси. В школах Беларуси 9 июня завершаются выпускные экзамены. А уже завтра, 10 июня, пройдут выпускные вечера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

10 июня в школах Беларуси пройдут выпускные вечера-1

Всему этому предшествовала сдача испытаний по трем предметам у 9-классников и четырем у 11-классников. Но уже начиная с 2023 года выпускников 11 классов ждут всего лишь два экзамена в формате ЦТ – по математике и одному из языков на выбор.

К слову, впереди у будущих абитуриентов не менее важный процесс – вступительная кампания. Ее первым этапом станет централизованное тестирование, которое пройдет с 14 июня по 6 июля. Также добавим, что в Минске и областных центрах открыты «горячие линии» Комитета госконтроля, куда абитуриенты могут обратиться с волнующими вопросами о вступительной кампании.

# Школы в Беларуси # общество # Фотофакт

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