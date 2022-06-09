10 июня в школах Беларуси пройдут выпускные вечера

Всему этому предшествовала сдача испытаний по трем предметам у 9-классников и четырем у 11-классников. Но уже начиная с 2023 года выпускников 11 классов ждут всего лишь два экзамена в формате ЦТ – по математике и одному из языков на выбор.

К слову, впереди у будущих абитуриентов не менее важный процесс – вступительная кампания. Ее первым этапом станет централизованное тестирование, которое пройдет с 14 июня по 6 июля. Также добавим, что в Минске и областных центрах открыты «горячие линии» Комитета госконтроля, куда абитуриенты могут обратиться с волнующими вопросами о вступительной кампании.