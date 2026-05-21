Передавали из поколения в поколение 400 лет – рассказываем о неглюбской текстильной традиции
Анна Меркушевич, корреспондент:
Казалось бы, о чем может рассказать рушник? Оказывается, может о многом, если он, к примеру, неглюбский. За такими необычными узорами, которые из поколения в поколение передавали ткачихи деревне Неглюбка уже 400 лет, прячется целая история.
В Национальном художественном музее проходит уникальная выставка «Гармония мира неглюбских ткачих». Это большое событие, ведь несколько лет назад эта традиция была официально включена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Виктория Прокошина, научный сотрудник Национального художественного музея Республики Беларусь:
Неглюбка – это уникальная полесская деревня, которая во время разливов Сожи была абсолютно изолированной. Когда-то это было очень большое поселение – около 5-7 тысяч человек. Это уникальное, интересное место. Там даже улицы называются по фамилиям. Уникальна она еще тем, что это средоточие культуры различных приграничных народов. Конечно, большое влияние в этой деревне оказывали всегда старообрядцы. Как известно, они переселились в Ветку несколько столетий назад. Большое количество старообрядцев проживало и в этой деревне.
Цивилизация пришла в Неглюбку поздно. Именно поэтому в деревне сохранилось старинное, уникальное для Беларуси ткачество. Причем задействованы в нем были все – женщины, мужчины и даже дети.
Виктория Прокошина:
Неглюбка – это единственная деревня, которая на протяжении 400 лет сохраняла эту традицию, передавала ее из поколения в поколение. На сегодняшний момент только в Неглюбке есть единственная школа и единственный дом культуры, где детей обучают ткачеству. В советские времена им даже давали профессию ткачих, уже со школьной скамьи начиная.
Только представьте, некоторые узоры на этих рушниках насчитывают от 3 до 5 тысяч лет. Это не просто украшение, это особый язык. Зашифрованный код, который искусствоведы изучают до сих пор. Мастерицы используют более 120 узоров. Лапы, ведмедики, кривуля, паук восьмирожка, воробьи – разве перечислишь все. Цветовая гамма стала доходить до 25 оттенков, а начиналось все с белого и красного. Красный олицетворял жизнь, солнце, радость, белый – чистоту. Постепенно добавлялись другие цвета и новые техники.
Подробности в видео.