Передавали из поколения в поколение 400 лет – рассказываем о неглюбской текстильной традиции

Анна Меркушевич, корреспондент:

Казалось бы, о чем может рассказать рушник? Оказывается, может о многом, если он, к примеру, неглюбский. За такими необычными узорами, которые из поколения в поколение передавали ткачихи деревне Неглюбка уже 400 лет, прячется целая история. В Национальном художественном музее проходит уникальная выставка «Гармония мира неглюбских ткачих». Это большое событие, ведь несколько лет назад эта традиция была официально включена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Виктория Прокошина, научный сотрудник Национального художественного музея Республики Беларусь:

Неглюбка – это уникальная полесская деревня, которая во время разливов Сожи была абсолютно изолированной. Когда-то это было очень большое поселение – около 5-7 тысяч человек. Это уникальное, интересное место. Там даже улицы называются по фамилиям. Уникальна она еще тем, что это средоточие культуры различных приграничных народов. Конечно, большое влияние в этой деревне оказывали всегда старообрядцы. Как известно, они переселились в Ветку несколько столетий назад. Большое количество старообрядцев проживало и в этой деревне. Цивилизация пришла в Неглюбку поздно. Именно поэтому в деревне сохранилось старинное, уникальное для Беларуси ткачество. Причем задействованы в нем были все – женщины, мужчины и даже дети.

Виктория Прокошина:

Неглюбка – это единственная деревня, которая на протяжении 400 лет сохраняла эту традицию, передавала ее из поколения в поколение. На сегодняшний момент только в Неглюбке есть единственная школа и единственный дом культуры, где детей обучают ткачеству. В советские времена им даже давали профессию ткачих, уже со школьной скамьи начиная.