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Без примесей и камней. К купальному сезону на столичные пляжи привезут песок высшего класса

18 апреля 2019 20:36
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Новости Беларуси. Это касается всех пляжей Заславского водохранилища, некоторых берегов Цнянки и водохранилища Дрозды, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Без примесей и камней. К купальному сезону на столичные пляжи привезут песок высшего класса-1

Для подсыпки используют почти 2500 кубометров песка лучшего качества. Среди всех видов карьерных пород это покрытие самое безопасное. Песок несколько раз промывают от примесей и частиц.

Без примесей и камней. К купальному сезону на столичные пляжи привезут песок высшего класса-4

Новинка особенно понравится малышам.

Без примесей и камней. К купальному сезону на столичные пляжи привезут песок высшего класса-7

Без примесей и камней. К купальному сезону на столичные пляжи привезут песок высшего класса-9

# Социальная инфраструктура # общество # Фотофакт

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