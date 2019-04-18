Без примесей и камней. К купальному сезону на столичные пляжи привезут песок высшего класса

Новости Беларуси. Это касается всех пляжей Заславского водохранилища, некоторых берегов Цнянки и водохранилища Дрозды, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Для подсыпки используют почти 2500 кубометров песка лучшего качества. Среди всех видов карьерных пород это покрытие самое безопасное. Песок несколько раз промывают от примесей и частиц.