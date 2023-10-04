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Единый день депутата прошёл в Минске

04 октября 2023 13:52
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Новости Беларуси. Найти ответы на проблемные вопросы и озвучить свои инициативы по развитию города смогли жители Минска. В столице прошел Единый день депутата, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Единый день депутата прошёл в Минске-1

Народные избранники общались с людьми в каждом районе. Чаще всего звучали темы, касающиеся работы ЖКХ, проведения капитального ремонта домов. В топе также нюансы благоустройства дворов, качество дорог и проездов. Некоторые обращались по поводу работы товарищества собственников.

Единый день депутата прошёл в Минске-4

Владимир Хейфец, депутат Минского городского совета депутатов:
Приходили сегодня граждане, обращались с просьбой помочь им наладить взаимодействие с подрядной организацией, которая выполняет капитальный ремонт. У граждан возникают обычные бытовые вопросы: когда включится вода, когда будет включен свет, когда начнутся ремонты подъездов и так далее. И очень бы хотелось, чтобы как можно больше внимания подрядные организации, а именно их руководители, собирали граждан и отвечали на те текущие вопросы, которые у них возникают в части проведения капитального ремонта.

Единый день депутата прошёл в Минске-7

Такой формат общения удобен как для горожан, так и для депутатов. Личные встречи позволяют узнать, что волнует жителей столицы, и решить многие проблемные вопросы.

# Прием граждан # общество # Владимир Хейфец # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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