Единый день депутата прошёл в Минске

Владимир Хейфец, депутат Минского городского совета депутатов:

Приходили сегодня граждане, обращались с просьбой помочь им наладить взаимодействие с подрядной организацией, которая выполняет капитальный ремонт. У граждан возникают обычные бытовые вопросы: когда включится вода, когда будет включен свет, когда начнутся ремонты подъездов и так далее. И очень бы хотелось, чтобы как можно больше внимания подрядные организации, а именно их руководители, собирали граждан и отвечали на те текущие вопросы, которые у них возникают в части проведения капитального ремонта.