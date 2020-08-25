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От небольших посёлков до столицы. Где в Беларуси пройдут мирные митинги 25 и 26 августа

25 августа 2020 06:25
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Новости Беларуси. Мир в наших руках. Идеи уважения и бережного отношения друг к другу в эти дни белорусы решили высказать публично в каждом уголке Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, сплоченность заводчан, учителей, медиков – людей самых разных профессий – в сохранении спокойствия на своей родине и развитии каждого отдельно взятого уголка нашей страны не знает границ. И уже в ближайшие дни люди готовы это продемонстрировать. Поддержать друг друга в непростое время можно на официально разрешенных митингах. Они пройдут повсеместно – от небольших городских поселков, как Зельва и Берестовица, до крупных городов.

От небольших посёлков до столицы. Где в Беларуси пройдут мирные митинги 25 и 26 августа-1

От небольших посёлков до столицы. Где в Беларуси пройдут мирные митинги 25 и 26 августа-3

Поделиться своими мыслями насчет сохранения мира, безопасности и спокойствия в столице можно сегодня, 25 августа, в 19 часов на площадке возле Комаровского рынка.

Людей, которые по-настоящему любят страну и не хотят, чтобы она развалилась, очень много. Ведь беспорядки, междоусобицы и туманные перемены – не те перспективы, которые в каждой белорусской семье готовы пожелать и передать нашим детям и внукам.

# Государственная социальная политика # общество # Фотофакт

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