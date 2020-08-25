От небольших посёлков до столицы. Где в Беларуси пройдут мирные митинги 25 и 26 августа

Новости Беларуси. Мир в наших руках. Идеи уважения и бережного отношения друг к другу в эти дни белорусы решили высказать публично в каждом уголке Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, сплоченность заводчан, учителей, медиков – людей самых разных профессий – в сохранении спокойствия на своей родине и развитии каждого отдельно взятого уголка нашей страны не знает границ. И уже в ближайшие дни люди готовы это продемонстрировать. Поддержать друг друга в непростое время можно на официально разрешенных митингах. Они пройдут повсеместно – от небольших городских поселков, как Зельва и Берестовица, до крупных городов.