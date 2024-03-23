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Медики борются за жизнь белоруса, пострадавшего после теракта в Подмосковье

23 марта 2024 07:55
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Внимание всех мировых СМИ приковано к ситуации в Подмосковье, где накануне совершен чудовищный теракт. 

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле»: погибли более 60 человек. Читайте здесь

Медики борются за жизнь белоруса, пострадавшего после теракта в Подмосковье-1

В числе тех, за жизнь кого борются медики, есть и белорус, сообщает наше посольство в Москве.

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# Теракт # происшествия

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