Медики борются за жизнь белоруса, пострадавшего после теракта в Подмосковье

Внимание всех мировых СМИ приковано к ситуации в Подмосковье, где накануне совершен чудовищный теракт.
Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле»: погибли более 60 человек. Читайте здесь.
Внимание всех мировых СМИ приковано к ситуации в Подмосковье, где накануне совершен чудовищный теракт.
Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле»: погибли более 60 человек. Читайте здесь.
В числе тех, за жизнь кого борются медики, есть и белорус, сообщает наше посольство в Москве.
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