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Сильнейшие морозы ударили по Беларуси. Как страна справляется с аномальной погодой?

15 января 2026 19:01
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В Беларуси установились аномальные морозы. Температура уже на 18 градусов ниже климатической нормы, и ожидается дальнейшее похолодание до -28 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коммунальные службы, сотрудники ГАИ и экстренные ведомства несут дежурство на постах. Задача – чтобы ослепительная зимняя красота не стала проблемой.

Элла Маркевич о том, как Беларусь справляется с морозами.

Сильнейшие морозы ударили по Беларуси. Как страна справляется с аномальной погодой?-2

Мороз и солнце, день чудесный. Строки Пушкина, пожалуй, знакомые каждому со школьной скамьи, на этой неделе перестали быть просто поэтическим образом.

Сильнейшие морозы ударили по Беларуси. Как страна справляется с аномальной погодой?-4

На время похолодания Белорусский Красный Крест организовал мобильные пункты обогрева. Такой формат заботы практикуют много лет. Здесь можно не только согреться и выпить горячего чая, но и получить важные рекомендации, в том числе о правилах оказания первой помощи при обморожении.

В Минске, помимо мобильных, организовано семь стационарных пунктов обогрева. Они работают ежедневно с 9 утра до 5 вечера. Здесь также готовы бесплатно выдать теплую одежду, чтобы холод не стал проблемой. Подробности.

Сильнейшие морозы ударили по Беларуси. Как страна справляется с аномальной погодой?-6

Оперативно реагировать и оказывать помощь гражданам готовы наряды ГАИ и МВД. Организован круглосуточный мониторинг за состоянием дорог. Водителям напоминают: в случае возникновения трудностей на дороге необходимо звонить по телефону 102 или писать в чат-бот МВД «Мы всегда рядом». Холод – это своеобразный экзамен и для техники. Чтобы сдать его на отлично сотрудники Госавтоинспекции советует соблюдать простой алгоритм действий. Читайте здесь. 

Подробности смотрите в видео.

# Погода в Беларуси

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