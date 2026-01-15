Сильнейшие морозы ударили по Беларуси. Как страна справляется с аномальной погодой?

В Беларуси установились аномальные морозы. Температура уже на 18 градусов ниже климатической нормы, и ожидается дальнейшее похолодание до -28 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Коммунальные службы, сотрудники ГАИ и экстренные ведомства несут дежурство на постах. Задача – чтобы ослепительная зимняя красота не стала проблемой. Элла Маркевич о том, как Беларусь справляется с морозами.

Мороз и солнце, день чудесный. Строки Пушкина, пожалуй, знакомые каждому со школьной скамьи, на этой неделе перестали быть просто поэтическим образом.

На время похолодания Белорусский Красный Крест организовал мобильные пункты обогрева. Такой формат заботы практикуют много лет. Здесь можно не только согреться и выпить горячего чая, но и получить важные рекомендации, в том числе о правилах оказания первой помощи при обморожении. В Минске, помимо мобильных, организовано семь стационарных пунктов обогрева. Они работают ежедневно с 9 утра до 5 вечера. Здесь также готовы бесплатно выдать теплую одежду, чтобы холод не стал проблемой. Подробности.