В Совете Республики прошло заседание четвёртой сессии VIII созыва

В Совете Республики Национального собрания Беларуси под руководством Натальи Кочановой прошло заседание четвертой сессии VIII созыва. Сенаторы рассмотрели целый блок вопросов и приняли ряд законопроектов. В том числе одобрены изменения в законы об обеспечении военной безопасности и обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наиболее значимые корректировки касаются предотвращения и разрешения вооруженных конфликтов. Уточнены и конкретизированы задачи Вооруженных Сил по обеспечению военной безопасности и защите государства, а также полномочия органов военного управления при выполнении задач антикризисного реагирования. Сенаторы также приняли заявление о необходимости прекращения экономической, торговой и финансовой блокады Кубы Соединенными Штатами.

Валерий Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

Конкретизируются и уточняются полномочия Президента, Совета безопасности, министра обороны, Министерства обороны, Генерального штаба и других министерств. Это как раз веяния того времени, в котором мы живем. Назревание необходимости этих изменений в развитии нашей Военной доктрины. Введение военного положения, определение, кто является агрессором. Здесь конкретно те вещи, когда вводится военное положение.

Также на заседании одобрен законопроект по вопросам нотариальной деятельности. Среди новаций документа – исключение нотариальных бюро как формы организации. С января будущего года обслуживание будет обеспечиваться в нотариальных конторах. Расширяется сфера применения удаленного формата работы, в планах поэтапный переход на совершение исполнительных надписей и других нотариальных процедур исключительно в электронный формат.