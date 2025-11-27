Съезд Белорусского союза журналистов прошёл в Минске

О том, как бороться с фейковыми новостями и отстаивать информационный суверенитет, 27 ноября говорили профессионалы медиасферы со всей страны. В Минске прошел XV съезд Белорусского союза журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегаты съезда утвердили решение о создании двух новых ячеек. Это Минская городская организация Белорусского союза журналистов и Совет старейшин, в который войдут ветераны и мэтры пера. Также обсуждали создание новых цифровых медиа, вопросы журналистской этики и реализацию Директивы №12, которая утвердила основы идеологии государства. Кроме того, в центре внимания был и обмен опытом в работе с молодыми кадрами.

Андрей Кривошеев, генеральный директор Агентства «Минск-новости»:

Мы решили, что будущее белорусской журналистики должно понимать, чем живет Белорусский союз журналистов сегодня, как будет развиваться белорусская журналистика. Что думают главные редакторы ведущих средств массой информации, которые будут выступать на съезде. Какие проблемы с точки зрения этики, с точки зрения цифровизации, создания холдингов есть сегодня в Беларуси, как они решаются.