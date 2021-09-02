Перцов о Дне белорусской письменности: попробуем показать, насколько большим был праздник воссоединения 17 сентября 39-го

Новости Беларуси. Основной темой Дня белорусской письменности, который пройдет в Копыле уже в эти выходные, 4-5 сентября, станет Год народного единства. Город уже почти готов к проведению праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организаторы подготовили ценителям и знатокам словесности насыщенную программу. Центральная площадка «Единство» будет оформлена в соответствии с заданной темой, где представят выставку газет и журналов. Каждая столица Дня белорусской письменности – город, в котором родились или работали известные деятели белорусской культуры, политики. В 2021 году 28-й праздник проходит в Копыле, на родине свыше 50 писателей и литературоведов, ученых.

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:

В этом году мы приурочили нескольким событиям. Это Году народного единства. Неслучайно этот праздник проходит в Копыле, где много людей проживало и трудилось. Ведь Тишка Гартный – не только писатель, переводчик, он еще и политический деятель. Проживало и работало много знаменитых белорусов. И мы через художественные произведения и ретроспективу газет и журналов того межвоенного периода попробуем думающей, читающей аудитории показать правду того периода, насколько тяжело жилось белорусам на этой отчужденной территории, насколько большим был праздник воссоединения Беларуси 17 сентября 1939 года.