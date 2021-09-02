Перцов о Дне белорусской письменности: попробуем показать, насколько большим был праздник воссоединения 17 сентября 39-го

Новости Беларуси. Основной темой Дня белорусской письменности, который пройдет в Копыле уже в эти выходные, 4-5 сентября, станет Год народного единства. Город уже почти готов к проведению праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Основной темой Дня белорусской письменности, который пройдет в Копыле уже в эти выходные, 4-5 сентября, станет Год народного единства. Город уже почти готов к проведению праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Организаторы подготовили ценителям и знатокам словесности насыщенную программу. Центральная площадка «Единство» будет оформлена в соответствии с заданной темой, где представят выставку газет и журналов. Каждая столица Дня белорусской письменности – город, в котором родились или работали известные деятели белорусской культуры, политики. В 2021 году 28-й праздник проходит в Копыле, на родине свыше 50 писателей и литературоведов, ученых.
Владимир Перцов, министр информации Беларуси:
В этом году мы приурочили нескольким событиям. Это Году народного единства. Неслучайно этот праздник проходит в Копыле, где много людей проживало и трудилось. Ведь Тишка Гартный – не только писатель, переводчик, он еще и политический деятель. Проживало и работало много знаменитых белорусов. И мы через художественные произведения и ретроспективу газет и журналов того межвоенного периода попробуем думающей, читающей аудитории показать правду того периода, насколько тяжело жилось белорусам на этой отчужденной территории, насколько большим был праздник воссоединения Беларуси 17 сентября 1939 года.
Уже завтра, 3 сентября, в Минске состоится международный круглый стол, посвященный проблемам в современной литературе. В интерактивном и в очном форматах он соберет писателей из Беларуси, России, Германии, Украины, Болгарии и Азербайджана. Наградят победителей Национальной литературной премии.