Без формализма. О работе идеолога 20 августа говорили на Республиканском совещании по актуальным вопросам выполнения положений Директивы № 12, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ вступил в силу в июле. В нем определены главные идейные ориентиры белорусского общества на современном этапе развития, отражен механизм реализации идеологической работы. Очень пристально анализировались подходы к организации этой работы в регионах. В Беларуси выстроена идеологическая вертикаль. Но время и современные вызовы требуют новых подходов.

Работать по накатанным рельсам сегодня уже нельзя – обратил внимание первый заместитель главы Администрации Президента Владимир Перцов. Идеолог должен оставаться генератором и проводником смыслов, педагогом и замечательным лектором. Еще одна задача – идти в ногу со временем. Быть активным в соцсетях и мессенджерах. Идеологический актив – это те люди, которые должны уметь сплотить вокруг себя единомышленников. Всех тех, кто не равнодушен к событиям, которые происходят в стране, активно участвуют в общественно-политических, культурно-массовых мероприятиях, поддерживать белорусов, которые хотят и могут быть полезными в деле развития страны. В Директиве закреплены основы идеологии государства – это базовые знания, которыми должен владеть каждый гражданин. Документ касается не только государственного сектора, но и частных предприятий.

Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Там живут и работают наши люди, в этих регионах и на этих предприятиях. Люди, которые хотят выстраивать свою жизнь и видеть жизнь своих детей в нашей стране. Поэтому и они должны в условиях, может быть, ограниченности времени… Кто-то не может почитать газету. У кого-то нет времени посмотреть телевизор, но и они должны приобщаться к идеологической работе. Должны получать альтернативную для тех молодых людей, кто в основном черпает свои знания из средств массовой коммуникации, информацию. Они должны встречаться с яркими лекторами, имеющими возможности, навык переубедить, ответить на острые, провокационные, зачастую, вопросы. Они должны иметь возможность участвовать в общественной жизни. Там должны быть созданы, как минимум, профсоюзные организации или ячейки общественных объединений, политических партий. Это наши граждане, и они не должны быть ограничены в этих правах. Поэтому вот такой опыт у нас сейчас начинается.