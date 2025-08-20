Этим камням 2 млрд лет! Побывали в белорусской Карелии – месте, где сохранились следы самых древних гор

А вы знали, что на Полесье есть впечатляющий кусочек Карелии? Агрогородок Глушковичи – единственное место в стране, где гранитная порода мигматиты, сформированная миллиарды лет назад, выходит на поверхность. Это следы самых древних гор, рассказали в программе «Путевка BY».

Полесская Скандинавия завораживает! На камнях растут деревья и цветы, сияет изумрудная вода! Геологи называют мигматиты корнями древних гор. Средний возраст метаморфических пород – от 1,5 до 2 миллиардов лет. Только представьте, давным-давно лава поднималась из недр земли и застывала. Здесь можно ощутить силу природы!

Роман Михалков, директор щебеночного завода:

Один украинский кристаллический щит, который заходит к нам из Украины. Он расположен у нас, выходит на поверхность. Аналогично он же выходит на поверхность в Микашевичах. Уникальное месторождение вблизи населенного пункта Глушковичи известно с незапамятных времен. Еще с 1815 года здесь полным ходом шло производство мукомольных камней. Карьер «Надежды» был известен с 1960-х годов. Он единственное в Республике Беларусь, который пригоден для добычи гранитных блоков и производства изделий из камня.

Роман Михалков:

В 1969 году здесь было образовано первое предприятие – завод по производству щебеночной продукции. Камень бутовый, который использовался для строительства дороги, который соединял населенный пункт Глушковичи с райцентром Лельчицы. Чуть позже, в 1975 году, было образовано предприятие на втором месторождении строительного камня. Потом длительное время данное месторождение было затоплено и не функционировало. Благодаря помощи главы государства в 2019 году были возобновлены работы – откачана вода, очищен сам карьер, построен новый цех по производству блоков гранитных изделий для камнеобработки.

Мощь на века! Сокровище геологии и клад для потомков! По прогнозам, запасов гранита в Глушковичах хватит на лет 400! А дело продолжат наши правнуки! Взгляните на разнообразную палитру! От светло-серого до черного с белыми кварцевыми прослойками. Есть розово-красные и даже золотистые оттенки!

Да-да, из одного кубометра полесского мигматита можно получить 31 миллиграмм золота! Присутствует также медь, серебро, пириты и другие ценные металлы. А самое главное – прогресс не стоит на месте! Роман Михалков:

Если раньше наши предшественники добывали блоки путем подрыва, то наша технология в данный момент – это алмазно-канатное пиление, то есть данный станок диаметром 90 миллиметров бурит три скважины – одна вертикальная, две горизонтальных в одну точку. В среднем за год данный карьер добывает от 3 000 до 4 000 кубов массива.