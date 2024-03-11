Прямой эфир

Перцов: Беларусь – одна из лидирующих стран по выпуску книг на одного человека

11 марта 2024 13:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Одно из главных культурных событий в истории Беларуси. Минск готовится принять 31-ю международную книжную выставку-ярмарку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впервые, как отметил министр информации Владимир Перцов, ощущается проблема нехватки площадей, так как участники и гости решили расширить свои представительства. В первую очередь экспозиции книг. Но вопрос будет решен.

Традиционно для выставки-ярмарки обозначили центральные темы. Это 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, 30-летие первых выборов Президента нашей страны и принятия Конституции, Год качества и юбилеи классиков отечественной литературы. Центральным экспонентом станет Иран. На его стенде представят порядка 500 книг на русском языке о стране, истории и культуре. Планируется широкое участие представителей Китая. Отметим, такая выставка-ярмарка является уникальной не только для Беларуси, но и для Европейского континента.

Перцов: Беларусь – одна из лидирующих стран по выпуску книг на одного человека-1

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:
Выставок-ярмарок, где люди могут прийти, посмотреть, полистать и купить их, наверное, единицы. Выставок, которые стабильно из года в год, несмотря на какие-то санкционные ограничения, ковидные ограничения, проходят, их вообще считаные единицы. Наша выставка на Европейском континенте считается одной из самых успешных, популярных, и наша страна в статистике европейской и СНГ является одной из лидирующих стран по выпуску книг на одного человека.

Торжественное открытие 31-й Минской международной книжной выставки-ярмарки состоится уже 14 марта. В ней примут участие писатели, издатели и деятели более 20 стран.

# Книги # общество # Владимир Перцов

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: вот вам и Год качества! Человек едет по дороге – яма на яме!
11 марта 2024 13:44

Лукашенко: вот вам и Год качества! Человек едет по дороге – яма на яме!

Воевал до Победы! Дочь и внуки ежегодно наведываются к обелиску павшим. «Незабытые истории»
11 марта 2024 13:39

Воевал до Победы! Дочь и внуки ежегодно наведываются к обелиску павшим. «Незабытые истории»

Пётр Миклашевич вручил паспорта юным белорусам
11 марта 2024 13:31

Пётр Миклашевич вручил паспорта юным белорусам