Перцов: Беларусь – одна из лидирующих стран по выпуску книг на одного человека

Одно из главных культурных событий в истории Беларуси. Минск готовится принять 31-ю международную книжную выставку-ярмарку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впервые, как отметил министр информации Владимир Перцов, ощущается проблема нехватки площадей, так как участники и гости решили расширить свои представительства. В первую очередь экспозиции книг. Но вопрос будет решен.

Традиционно для выставки-ярмарки обозначили центральные темы. Это 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, 30-летие первых выборов Президента нашей страны и принятия Конституции, Год качества и юбилеи классиков отечественной литературы. Центральным экспонентом станет Иран. На его стенде представят порядка 500 книг на русском языке о стране, истории и культуре. Планируется широкое участие представителей Китая. Отметим, такая выставка-ярмарка является уникальной не только для Беларуси, но и для Европейского континента.