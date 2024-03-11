Воевал до Победы! Дочь и внуки ежегодно наведываются к обелиску павшим. «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы не коснулась война. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал СТВ собирает летопись из личных семейных историй. Наш читатель И.Нарадовский прислал материал про своего деда Паркалова Филиппа Михеевича.

«Паркалов Филипп Михеевич родился в 1907 году в деревне Старый Остров Кличевского района Могилевской области, призван в Армию 1 января 1941 года Кличевским (или Кричевским) РВК. Воинские звания: рядовой, красноармеец, старший сержант. Воевал в составе ряда воинских частей, начиная с Финской кампании, а затем в период ВОВ в составе 22-го стрелкового полка (22сп) 8-й Московской стрелковой дивизии народного ополчения. Последнее место службы – 22-й стрелковый полк 9-й гвардейской стрелковой дивизии Первого Прибалтийского фронта. Участвовал в боевых действиях до 10 мая 1945 года (до ранения и болезней), имеет боевые награды.

Умер от ран и болезней в военном госпитале ЭГ1949 20 июня 1945 года. Первичное место захоронения: Латвийская ССР, Даугавпилсский уезд, г. Крустпилс, северо-западная окраина военного городка, военное кладбище, могила № 222, 2-й справа (в н/вр г. Екабпилс, последнее место перезахоронения неизвестно). После его смерти на родине осталась вдова Елизавета Иосифовна и 7 маленьких дочерей.