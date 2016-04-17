Белорусские технологии будущего: Если у нас будут наработки, мы запустим второй спутник

Новости Беларуси. В космических технологиях Беларусь страна уже доказала свою состоятельность. Буквально за десятилетие чуть ли не нуля республика вышла на околоземную орбиту. Спутники были запущены как с российского, так и китайского космодромов. Индия, Франция и Конго сейчас ведут переговоры с Беларусью о возможных путях использования имеющихся ресурсов спутников — от Интернета через космос до услуг телемедицины.

А на неделе в День космонавтики под Минском в Станьково — Александр Лукашенко ознакомился с работой Центра космической связи. Разговор зашел и о том, какими будут следующие космические горизонты Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Беларусь, покорившая космос. Наши соотечественники уже не единожды наблюдали родную страну с высоты, не досягаемой даже для птичьего полета. Петр Климук, Владимир Коваленок и Олег Новицкий. Доказали: Беларусь и космос не так далеки друг от друга. И пока наш действующий космонавт готовится к своей очередной неземной командировке, страна покоряет новые вершины.

2012 год. Именно тогда Беларусь стала настоящей космической державой. На заоблачную высоту взлетел наш первый космический аппарат. 520 км над землей. 400 кг масса и разрешение 2 метра. Это спутник дистанционного зондирования земли, то есть, прежде всего, огромный фотоаппарат. Делать снимки и отправлять на землю – это и есть его главная задача. Территорию родной страны от края до края он снимает за полторы минуты.

Владимир Юшкевич, начальник центра управления полетом БКА научно-инженерного республиканского унитарного предприятия «Геоинформационные системы» НАН Беларуси:

На данный момент, как вы видите, спутник сделал уже 20648 витков вокруг нашей планеты.

Снимки для госучреждений: МЧС, Минприроды, лесхоз, метеослужба – десятки организаций раньше должны были данные закупать за валюту, сегодня получают прямо в белорусском Центре управления. А еще и коммерческие заказы. Десятки миллионов долларов – и экономия, и прибыль, Наш первый космический спутник уже давно окупился. А кроме того, доказал белорусское даже в космосе может демонтировать качество. БКА должны были вернуть на землю через пять лет, но износ основных систем минимальный, а значит, служить на орбите сможет гораздо дольше.

Целая космическая индустрия. Беларусь предлагает не только снимки, промышленный комплекс освоил новые космические технологии: и телескопы, и микросхемы и ПО. На это сейчас большой спрос. А, кроме того, специалисты. Новые специальности и разработки в белорусских вузах. Сейчас с российскими коллегами обсуждается вопрос о запуске в космос нашего студенческого спутника.

Сергей Золотой, директор научно-инженерного республиканского унитарного предприятия «Геоинформационные системы» НАН Беларуси:

Спутник, который создан студентами, понятно, им помогали преподаватели, он создается по модульному принципу, какие-то модули покупные, какие-то создавались в университете.

Молодые кадры – это вообще наш огромный космический потенциал. Еще один наземный центр управления. Другим белорусским спутником. На сей раз аппаратом связи. Он взлетел на высоту в 36 тысяч километров над экватором.

Белинтерсат был запущен в январе этого года. Сейчас заканчиваются испытания, и уже совсем скоро приступят к полноценной эксплуатации. Так вот здесь тоже работают молодые сотрудники. Обучение проходили в Китае. Средний возраст специалистов 24 года.

Полина Рожко, инженер отдела анализа планирования наземного командного управления:

У нас еще не было антенное поле построено, а там уже много антенн. Мы обучались на английском языке, и с терминологией надо было подтянуть ее. Пытались выяснить у наших китайских коллег, чтобы они нам объяснили более понятно, что это значит. В результате справились. Сейчас сидим здесь уже в нашем ЦУПе.

Китай не просто космическая держава, это признанный мировой лидер. Сегодня около 80% спутниковых данных, необходимых стране, КНР получает со своих собственных аппаратов. При чем многие разработки, уже работающие в космосе уникальны по своим техническим данным. Примерно в 2020-м Китай завершит создание своей собственной космической станции. И вот такое сотрудничество с нашей страной, что называется, эксклюзив. Беларусь единственное европейское государство, вместе с которым Китай изготовил спутник. У Беларуси такого опыта прежде не было. Но зато у нашей молодежи есть амбиции, высокий интеллект и, как бы пафосно это ни звучало, патриотизм. Белорусы так хорошо себя зарекомендовали, что многим предлагали остаться и продолжить обучение в этой большой космической державе.

Сергей Кравчук, начальник отдела ЦУП:

Они предлагали официальную магистратуру со степенью и так далее. Но все у нас оказались патриотами, все остались здесь работать, потому что большие надежды.

На Родине хорошо понимают, что молодым востребованным специалистам нужны и перспективы для роста, и условия. Вот здание бывшей казармы. Теперь – жилой дом. Вот такие квартиры здесь получат сотрудники Центра управления. А вот оно то самое поле антенн. Диаметр самой маленькой – 9 метров. Самой большой – 13. С их помощью, управляют спутником связи. Передают и получают информацию. Мы, кстати, стали 36-й страной в мире, у которой есть свой такой аппарат. А значит, собственная спутниковая связь. Возможности ее в день космонавтики продемонстрировали главе государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это новый век. Что такое провода, радиосвязи и прочее? И что такое космическая связь, которая мгновенно работает, несмотря на расстояние, как окружность планеты.

Спутниковая связь в военном деле, и не только. Телевидение, любые корпоративные сети, видеоконференции. Передача любой, в том числе секретной информации. В любое время и в любой точке планеты. «Белинтерсат», правда, покрывает не всю планету, но основные континенты: Европа, Азия, Африка. Сегодня ведутся переговоры со многими странами об экспорте спутниковых услуг. Технологи будущего должны окупаться, общаясь с молодыми специалистами, скажет глава государства.

Александр Лукашенко:

Мы должны окупить этот проект. В течение 15 лет он у нас будет действовать, может быть, и чуть больше, но мы его окупим с рентабельностью, допустим, 10-15-20, может быть, услуги подорожают, и 30%. То есть, этот проект окупаем, но не эту главную цель я преследовал, когда давал согласие на этот проект. Цель заключалась в том, и это главное, это даст толчок многим предприятиям для развития. Предприятиям, как вы понимаете, не вчерашнего дня. Это будущее, технология будущего. И эти предприятия должны уже смотреть в ХХII век, и у нас такие предприятия есть, которые создают спутники и дополнительно системы для этих проектов. Один спутник покрывает, знаете, какую территорию. Надо еще один, а лучше два. Чтобы было три. Над этим работаем. Это не потому, что мы не можем это сделать или у нас нет денег. Нет. Вопрос в том, кому продать потом продукт. Если у нас будут такие наработки, мы запустим второй спутник.

Разговор шел и о перспективах новой для Беларуси отрасли, и о безопасности в стране. А это есть основа фундамента, для того чтобы уверенно строить белорусское космическое завтра.