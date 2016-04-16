За покупками в Европу: что нужно декларировать при выезде и на какую сумму можно ввезти товар в Беларусь?

Чтобы взлететь в космос, надо преодолеть земное притяжение и выйти за атмосферу, будем считать ее границей между землей и космосом. А как без проблем преодолеть земную границу между Беларусью и другими странами, чтобы таможенное притяжение не сделало больно? С 14 апреля – новые лимиты на товары, приобретаемые за границей. Наши корреспонденты испытали это на собственной шкуре, чтобы вам понятнее были нововведения. Александра Кулакова рассказывает.

Александра Кулакова, корреспондент:

Есть такая традиция у белорусов – ездить «на закупы». А с 14 апреля ввели ограничение на ввоз товаров. Так как же теперь будут жить и закупаться заграничные шопоголики?

В первые выходные после нововведений мы отправляемся на границу, чтобы разобраться во всех деталях.

Начитавшись форумов, наш первый вопрос: а надо ли декларировать свои личные вещи? Многие стали бояться того, что на обратном пути их надо будет растамаживать.

Александра Кулакова, корреспондент:

Я читала в Интернете на форуме, что люди собирались декларировать и свои личные вещи, вплоть до джинсов, маек. Это нужно делать или нет?

Владимир Попылин, заместитель начальника Ошмянской таможни:

Нет, этого делать не нужно. Речь идет именно о дорогостоящих вещах. Декларированию подлежат товары общей стоимостью 1,5 тысячи евро и более.

Александра Кулакова, корреспондент:

Ну, в общем-то, ноутбук и телефон - это уже?

Владимир Попылин, заместитель начальника Ошмянской таможни:

Да. Если вы пересекаете границу реже, чем раз в три месяца, то вы обязаны декларировать товары, общей стоимостью превышающей 1,5 тысячи евро и весом более 50-ти килограммов. Если же частота вашего пересечения чаще, чем раз в три месяца, тогда вы должны задекларировать товары, сумма которых превышает 300 евро и вес превышает 20 килограммов.

Эти две цифры надо запомнить – 1 500 и 300 евро. Или 50 килограммов и 20. Этот тот самый порог, выйдя за пределы которого, надо будет дополнительно платить. Это касается и ввоза, и вывоза. Поэтому и ноутбук, и телефон мы декларируем. Ведь если нет подтверждающей бумаги или чека на обратной дороге, то таможенники имеют все основания попросить вас растаможить товар.

Владимир Попылин, заместитель начальника Ошмянской таможни:

Если подтверждающих документов никаких нет, естественно, он будет рассматриваться, как приобретенный за границей. Все-таки какой-то документ подтверждающий нужно предоставить, подтвердить, что этот ноутбук вывозился из Беларуси.

Итак, по новым правилам без уплаты пошлины вы можете привезти домой товар из Европы один раз в три месяца общим весом 50 килограммов или на 1500 евро. Второй выезд и новый лимит – 300 евро и 20 килограммов.

Александра Кулакова, корреспондент:

Есть одна особенность, которую нужно знать. Твой лимит в 1 500 евро один раз в три месяца сгорает, как только ты пересекаешь границу. То есть, сейчас наша съемочная группа работала, мы ничего не покупали – и все, наш лимит сгорел. Сейчас мы можем закупиться только на 300 евро или на 20 килограммов. Получается, что самый главный критерий – это не суммы, которые ты тратишь, а как часто ты пересекаешь границу.

Чем чаще ездишь, тем меньше можешь привезти. Один раз в два месяца по три вещи десяти видов по десять килограммов. А если ездить каждый день в Европейский союз, то ты ничего нового привезти не сможешь в принципе – носки и зубная щетка с собой. С 14 апреля отсчет визитов начался.

Эти правила не распространяются на авиаперелеты и на товары из стран Евразийского союза.

Водители:

Эту куртку оставлю там, одену другую и приеду в другой. Скажу, что она была моя.

Новый закон читал, поэтому я в курсе норм провоза. Но я не планирую ничего покупать, поэтому спокойно стою в зеленой зоне.

Свой лимит в 1,5 тысячи можно использовать раз в три месяца. Но это не значит, что каждые три месяца ты можешь привозить, например, дорогой телевизор. Бытовую технику, электронику, сантехнику, детские коляски, пылесосы и так далее можно привозить один раз в три года.

Пошлина за превышение лимита считается так: 30 процентов от стоимости в части превышения лимита, 4 евро за каждый килограмм плюс 5 евро за таможенный сбор.

У каждого товара свой индивидуальный расчет. На границе вам помогут все суммировать. Например, телевизор стоил 305 евро. Вам посчитают около 140 евро за растаможку. Итого ваша покупка обойдется вам в 445 условных.

Владимир Попылин, заместитель начальника Ошмянской таможни:

Пересекающим пассажирам нужно понимать и знать в первую очередь: если частота их перемещения через границу чаще, чем раз в три месяца, и товар, который они ввозят, превышает лимит в 300 евро и 20 килограммов, то то, что будет превышать этот лимит и не будет относиться к товарам для личного пользования, соответственно декларироваться оно должно будет в общем порядке с подачей декларации на товары и, соответственно, облагаться платежами по ставкам как товары, ввозимые при внешнеэкономической деятельности.

Ограничения коснутся и любителей иностранного шоппинга в Интернете. Белорусы смогут беспошлинно получать из-за границы посылки для личного пользования на сумму не более 22 евро в месяц и весом не более 10 килограммов. Раньше лимит был 200 евро и 31 килограмм.

Александра Кулакова, корреспондент:

Таможенники уверяют, что никаких нововведений белорусы не ощутят. Но все-таки рекомендуют декларировать на границе свои дорогостоящие вещи. И планировать свой заграничный шоппинг как минимум на три месяца вперед!