Пенсионерка сообщила о проблемах с отоплением в квартире. В чём причина перебоев и как их устранили?

Пенсионерка Любовь Григорьевна Кашкан живет в доме на улице Советской. По словам женщины, перебои с отоплением не первый год. Похожая ситуация и у соседей. Пенсионерка подала заявку в службу 115 с жалобой на то, что батареи греют слабо. К тому же от них шел громкий шум. После обращения специалисты провели в доме обследование. Систему отопления развоздушили. Шуметь батареи перестали.

Виктор Писчик, инженер-теплотехник Узденского ЖКХ:

Было установлено, что в крайней части дома было недостаточное давление в сети, из-за чего батареи были недостаточно теплые, что было описано в заявке. Проводили работы, устанавливали дополнительное оборудование, и во время этого мог идти шум. А дальше после момента установки шум мог быть только потому, что в трубах мог образоваться воздух, и происходил пролив. В дальнейшем работы будут вестись установкой, насосом высокого давления циркуляционного, который усилит давление в трубопроводе.