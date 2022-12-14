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Пенсионерка сообщила о проблемах с отоплением в квартире. В чём причина перебоев и как их устранили?

14 декабря 2022 15:09
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Новости Беларуси. На горячую линию нашего телеканала обратилась зрительница из Узды. В ее квартире плохо работают батареи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Пенсионерка сообщила о проблемах с отоплением в квартире. В чём причина перебоев и как их устранили?-1

Пенсионерка Любовь Григорьевна Кашкан живет в доме на улице Советской. По словам женщины, перебои с отоплением не первый год. Похожая ситуация и у соседей. Пенсионерка подала заявку в службу 115 с жалобой на то, что батареи греют слабо. К тому же от них шел громкий шум. После обращения специалисты провели в доме обследование. Систему отопления развоздушили. Шуметь батареи перестали.

Пенсионерка сообщила о проблемах с отоплением в квартире. В чём причина перебоев и как их устранили?-4

Виктор Писчик, инженер-теплотехник Узденского ЖКХ:
Было установлено, что в крайней части дома было недостаточное давление в сети, из-за чего батареи были недостаточно теплые, что было описано в заявке. Проводили работы, устанавливали дополнительное оборудование, и во время этого мог идти шум. А дальше после момента установки шум мог быть только потому, что в трубах мог образоваться воздух, и происходил пролив. В дальнейшем работы будут вестись установкой, насосом высокого давления циркуляционного, который усилит давление в трубопроводе.

Пенсионерка сообщила о проблемах с отоплением в квартире. В чём причина перебоев и как их устранили?-7

Вопрос на контроле. Специалисты проведут дополнительное обследование системы отопления. Пообещали в кратчайшие сроки проблему устранить.

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# ЖКХ # общество # Любовь Кашкан # Виктор Писчик # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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