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Помогут психологи и логопеды. Почему у некоторых детей есть страх говорить?

14 декабря 2022 14:15
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Логофобия – расстройство психики, для которого характерен патологический страх устной речи. Болезнь может носить ситуационный и генерализованный характер.

Помогут психологи и логопеды. Почему у некоторых детей есть страх говорить?-1

Людмила Белая, врач-психиатр ГУО «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Заводского района г. Минска»:
Здесь могут быть различные социальные фобии. Это страх перед публичными, к примеру, выступлениями, страх общения с незнакомыми людьми именно речевым общением. Если говорить конкретно о детстве, то здесь мы имеем дело с двумя основными фобиями: логоневроз, или, другими словами, заикание, и элективный мутизм.

Помогут психологи и логопеды. Почему у некоторых детей есть страх говорить?-3

Юлия Хасеневич, учитель-дефектолог ГУО «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Заводского района г. Минска»:
Логофобия у детей чаще всего связана с логоневрозом, заиканием либо с тяжелыми нарушениями речи: дислалия, когда нарушено много звуков, у ребенка просто затрудняется звукопроизношение, дизартрия, когда нарушена именно четкость, плавность речи, у ребенка так называемая каша во рту.

Никто не отменял и наследственные факторы. Очень часто в семье, если кто-то из родителей заикается, такая особенность может наблюдаться и у ребенка.

Помогут психологи и логопеды. Почему у некоторых детей есть страх говорить?-5

Любовь Клишевич, педагог-психолог ГУО «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Заводского района г. Минска»: 
При логофобии выделяют два основных направления, это мутизм и логоневрозы. Психолог работает и с одним, и с другим, но в основе, конечно, лежит психотравма, и работа с ней очень разнообразна.

Людмила Белая:
Первое – это медикаментозное лечение. Физиотерапия. Второй пункт очень важен – это психотерапия, психокоррекция. И третья основа лечения – это работа с логопедами-дефектологами.

При лечении логофобии психологи применяют различные методы, одним из них является игровая терапия. Для этого специалисты используют различные материалы. В арсенале множество игрушек для создания форм коммуникации. Проигрываются и сюжеты, при которых ребенок обучается защитным механизмам.

Помогут психологи и логопеды. Почему у некоторых детей есть страх говорить?-7

Любовь Клишевич:
В основе игровой терапии лежит создание и оптимизация пространства для того, чтобы ребенок мог максимально адаптироваться к взаимодействию. При логофобии основная задача – решить основную точку невроза. Нам нужно каким-то образом ее максимально воссоздать и показать ребенку, как адаптироваться к этой ситуации. Так называемая сенсорная зона может быть представлена разными вариациями. У нас здесь сенсорный бассейн, существуют еще песочницы, которые используются в арт-терапии. Это зона, где ребенок максимально может расслабиться, замедлиться и уже без точки тревоги войти в зону, которая наращивает его активность.

Помогут психологи и логопеды. Почему у некоторых детей есть страх говорить?-9

В такой терапии психолог налаживает максимальный контакт с ребенком, а ситуация, которая вызывала кризис или напряжение, максимально нивелируется. Лечение логофобии проводится тремя специалистами: психотерапевтом, психологом и логопедом. Замечайте отклонения у своего ребенка вовремя и незамедлительно обращайтесь к специалистам.

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# Психология # Эрика Лаврецкая

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