Помогут психологи и логопеды. Почему у некоторых детей есть страх говорить?

Логофобия – расстройство психики, для которого характерен патологический страх устной речи. Болезнь может носить ситуационный и генерализованный характер.

Людмила Белая, врач-психиатр ГУО «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Заводского района г. Минска»:

Здесь могут быть различные социальные фобии. Это страх перед публичными, к примеру, выступлениями, страх общения с незнакомыми людьми именно речевым общением. Если говорить конкретно о детстве, то здесь мы имеем дело с двумя основными фобиями: логоневроз, или, другими словами, заикание, и элективный мутизм.

Юлия Хасеневич, учитель-дефектолог ГУО «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Заводского района г. Минска»:

Логофобия у детей чаще всего связана с логоневрозом, заиканием либо с тяжелыми нарушениями речи: дислалия, когда нарушено много звуков, у ребенка просто затрудняется звукопроизношение, дизартрия, когда нарушена именно четкость, плавность речи, у ребенка так называемая каша во рту. Никто не отменял и наследственные факторы. Очень часто в семье, если кто-то из родителей заикается, такая особенность может наблюдаться и у ребенка.

Любовь Клишевич, педагог-психолог ГУО «Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Заводского района г. Минска»:

При логофобии выделяют два основных направления, это мутизм и логоневрозы. Психолог работает и с одним, и с другим, но в основе, конечно, лежит психотравма, и работа с ней очень разнообразна. Людмила Белая:

Первое – это медикаментозное лечение. Физиотерапия. Второй пункт очень важен – это психотерапия, психокоррекция. И третья основа лечения – это работа с логопедами-дефектологами. При лечении логофобии психологи применяют различные методы, одним из них является игровая терапия. Для этого специалисты используют различные материалы. В арсенале множество игрушек для создания форм коммуникации. Проигрываются и сюжеты, при которых ребенок обучается защитным механизмам.

Любовь Клишевич:

В основе игровой терапии лежит создание и оптимизация пространства для того, чтобы ребенок мог максимально адаптироваться к взаимодействию. При логофобии основная задача – решить основную точку невроза. Нам нужно каким-то образом ее максимально воссоздать и показать ребенку, как адаптироваться к этой ситуации. Так называемая сенсорная зона может быть представлена разными вариациями. У нас здесь сенсорный бассейн, существуют еще песочницы, которые используются в арт-терапии. Это зона, где ребенок максимально может расслабиться, замедлиться и уже без точки тревоги войти в зону, которая наращивает его активность.