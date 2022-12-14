«Должны быть толстые веточки». Как правильно выбрать новогоднюю ель
Новости Беларуси. Елочные базары в Минской области стартуют в 20-х числах декабря. Традиционно они развернутся на площадках у торговых центров, а также во всех лесничествах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В ассортименте – классические ели, сосны и туи. Также будут деревья в кадках и новогодние букеты. Чтобы не допустить незаконной вырубки, лесохрана в преддверии праздников усилит режим работы.
Зеленые ели для традиционных зимних ярмарок сегодня выращиваются на специальных плантациях. На 20 гектарах Столбцовского лесничества растут хвойные самых разных пород. Вся территория открытая, поэтому кроны молоденьких деревьев развиваются более активно, в отличие от елочек, которые растут в лесу.
Валентина Сахар, начальник постоянного лесного питомника Столбцовского лесхоза:
Новогоднее дерево даже такой высоты выращивается около 10 лет.
Подробнее в видеоматериале.
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