«Должны быть толстые веточки». Как правильно выбрать новогоднюю ель

Новости Беларуси. Елочные базары в Минской области стартуют в 20-х числах декабря. Традиционно они развернутся на площадках у торговых центров, а также во всех лесничествах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В ассортименте – классические ели, сосны и туи. Также будут деревья в кадках и новогодние букеты. Чтобы не допустить незаконной вырубки, лесохрана в преддверии праздников усилит режим работы.